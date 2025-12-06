聽新聞
台股外資狂買 下周飛越28K 法人看好大盤將挑戰前高

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
外資押寶降息行情，5日大舉回補台股368.7億元，推升「權王」台積電神龍擺尾。聯合報系資料照

外資押寶降息行情，昨（5）日大舉回補台股368.7億元，推升「權王」台積電（2330）神龍擺尾，電金權值股尾盤齊揚，加權指數最後一盤強勢收在全日最高27,980點，上漲185點；周線上漲354點，連二紅。法人預測，下周可望飛越「28K」，挑戰前高28,554點。

外資近日連四買，累計買超770.1億元，成為台股周線收紅最強動能；昨日買超368.7億元，為9月10日後近三個月最大手筆買超金額。當中，台積電連四買，昨更敲進129.9億元，廣達、欣興、南亞等買超金額亦皆超過30億元，聯發科、聯電、奇鋐、緯創也各撒逾20億元銀彈。

台股5日觀盤重點與後市展望

自營商也累計進入連四買，昨買超56.3億元，累計142.6億元；投信則是賣超5億元，連二賣，累計賣超11.5億元；八大公股行庫逢高調節81.1億元。

統計12月首周，三大法人全數站在買方，其中外資買超526.6億元，投信與自營商分別買超92.4億、120.7億元，三大法人本周合計回補台股739.7億元。

加權指數昨日早盤在平盤上下狹幅震盪，盤面仍有部分族群挾題材走強，美國總統川普力挺機器人政策效應持續發酵，機器人族群表現亮眼，包括羅昇、穎漢漲停，鴻海旗下廣宇、廣達旗下達明等，因兼具機器人及集團作帳雙題材，股價趁勢表態。千金股中，健策強勢漲停最亮眼，緯穎盤中創新高。

值得注意的是，尾盤大單除拉抬台積電，華邦電、南亞科也見買單急敲，顯示市場資金看好下周聯準會降息機率拉高，提前進場卡位。

凱基投顧指出，本周台股開高走高，上漲354點，漲幅1.2%，成交金額萎縮至2.2兆元，雖短多格局不變，但因兵臨10月底、11月初台股歷史高點附近，28,100點到28,500點整理平台壓力在即，成交金額必須擴增，才有助指數挑戰壓力、再創新高。

中信投顧總經理陳豊丰認為，台股雖漲多震盪，但不致反轉，內外資簇擁下，資金暫無退潮跡象，仍有利個股及族群輪動。

此外，本月將有多檔台股相關ETF接連進場，將挹注市場資金活水，成為籌碼面利多因素。

