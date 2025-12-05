就市論勢／高階 PCB、銅箔 動能強

經濟日報／ 周敬烈（安聯台灣科技基金經理人）

盤勢分析

受到市場持續評估美國就業等經濟數據且靜待聯準會降息影響，壓抑追加力道。不過昨（5）日在部分族群撐盤、加上再度聚焦AI伺服器對高效需求增溫，挹注市場信心，終場加權指數上漲185點，收在最高點27,980點。

聯準會新任主席熱門人選哈塞特公開喊話聯準會應該降息，引發高度關注。美國總統川普預計明年初公布新任主席，哈塞特與川普關係密切，因而拉高市場對聯準會降息預期。

投資建議

全球主要CSP（雲端服務業者）對AI投資有增無減，美系大廠均預期2026年支出高於今年，各公司積極擴建資料中心，帶動AI相關供應鏈、電子零組件等動能。進入年底，做夢行情依然可期，惟大盤指數空間或許有限、個股想像空間可能較大。

根據安聯台股團隊估算，2026年台股整體企業獲利預估成長20.9%，動能預期超越今年。在AI趨勢加持下，台股可望再創新局。持續看好AI、雲端伺服器、高速傳輸、規格升級等長期成長趨勢，科技布局AI／雲端伺服器、先進／特殊製程、先進封測、高階PCB、銅箔、玻布、記憶體相關族群。

