一周熱門零股／0050、台積電、鴻海 超人氣

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股本周行情在28K關震盪，投資人逢震盪持續以零股進場卡位，其中台積電（2330）、鴻海等大型權值股，以及元大台灣50等市值型、高股息ETF，成為市場交投重心。

市場專家指出，根據美國最新裁員調查，美國雇主11月宣布裁員人數由15.3萬人降至7.1萬人，雖較上個月下滑，但仍去年成長24%，為2022年以來最高11月裁員紀錄。10月裁員較多行業為電信、科技和食品業，全年至今累積企業裁員人數達117萬人次，為疫情後首次突破110萬，顯示就業市場仍偏疲軟，後續變化將左右台股選股策略。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為，元大台灣50、富邦科技、台積電、鴻海、南亞、華邦電、群益台灣精選高息、國泰永續高股息、南亞科、聯發科，十檔標的交易量從1,444萬至306萬股，與上周持平。

