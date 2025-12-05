11月外資匯出免驚 前11月淨匯入324億美元續創同期新高

金管會5日公布2025年11月外資淨匯出16.33億美元，終止連兩個月淨匯入，創下2021年以來單月第15大淨匯出紀錄；不過，累計前11月外資淨匯入324.66億美元，約折合台幣1兆197億元（以月底匯率31.408元計），依舊續創史上同期新高。

回顧近三年外資淨匯出入動向，2023年外資全年淨匯入295億美元，2024年則擴大到372億美元締造新高，今年前11月外資淨匯入已達325億美元，換句話說，若今年最後一個月外資淨匯入能超過47億美元，就可望改寫全年新高紀錄。

對於11月外資反手轉淨匯出，金管會官員表示，外資淨匯出、淨匯入動態有許多因素，影響包括國內外總體經濟因素、美國聯準會利率政策預測、市場動盪等因素，皆可能牽動外資匯出入的原因。金管會統計也顯示，今年截至11月底，外陸資投資上市上櫃股票合計賣超3,949億元，為近5年來同期第4大賣超。

法人則分析，11月台幣重貶6.59角，加大單月外資匯出的力道，加上台股11月下跌超過600點，走勢相對弱勢，因此外資11月賣超3,748億元、創下史上賣超第二大單月，導致外資短暫先短線獲利了結，調節台股部位。

不過，法人認為，過去近5年（2020~2024年）的12月當中，僅有2022年12月外資賣超，因當時美國聯準會展開暴力升息，導致當年度股市趨勢弱，但其餘4年外資都是呈現買超，帶動台股大盤上漲，今年12月看起來仍偏「正向」、外資買超機會大，原因是，聯準會12月降息機率增加、加上台股通常12月都有法人及集團作帳行情，股市上漲機率較高，因此研判外資仍有機會再以本金重新匯入布局。

截至今年11月底，外資累計淨匯入餘額攀升至3,157億美元，約折合新台幣9兆9,155億元，已經連續六個月穩守在9兆元以上。金管會的外資淨匯出數字，是以外資投資台灣的「資產面」做計算，主要是外資投入本金的進出，與央行單純計算的「現金流」的盈餘匯出數字不同，被市場視為外資對台股基本面與政策環境的信心指標。