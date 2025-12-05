上市公司本周市值突破90兆門檻至91.9兆元 漲最兇竟是塑膠類股

臺灣證券交易所統計，12月5日發行量加權股價指數收盤為27,980.89點，較上周(11月28日)的27,626.48點上漲354.41點，漲幅約為1.28％，台灣50指數收盤為24,921.85點，較上周的24,515.21點上漲406.64點，漲幅約為1.66％，寶島股價指數收盤為31,189.96點，較上周的30,836.93點上漲353.03點，漲幅約為1.14％。

12月5日全體上市公司市場總值為新台幣91兆942.94億元，較上周(11月28日)市值89兆9,453.81億元增加1兆1,489.13億元，增幅約為1.28％。

產業別指數方面，漲幅以塑膠類指數上漲4.01％為最大，跌幅以數位雲端類指數下跌2.78％為最大，未含金融類指數上漲275.27點，漲幅約為1.12％，未含電子類指數上漲255.15點，漲幅約為1.35％，未含金融電子類指數上漲59.36點，漲幅約為0.44％。

本周集中交易市場總成交金額為2兆2,901.33億元，全體上市股票成交金額為2兆1,588.36億元，股票成交量周轉率為2.45%，各產業上市股票交易情形如下。

成交金額前三名：第一名半導體類7,874.04億元，占全體上市股票交易金額36.47％。第二名電子零組件類4,263.25億元、占19.75％。第三名電腦及周邊設備類2,098.68億元、占9.72％。

成交量周轉率前三名產業，第一名玻璃陶瓷類23.23％、第二名半導體類6.61％、第三名電子零組件類6.54％。

累計今年年初開盤迄今共226個交易日，集中市場總成交金額為92兆7,207.35億元，市場日平均成交金額為4,102.69億元，股票成交量周轉率為106.23％，股票日平均成交量周轉率為0.47％。

（以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本周最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料）