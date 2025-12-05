外資前11月累計淨匯入324億美元 近5年同期最大

金管會今天發布外資淨匯入統計，外陸資11月轉為淨匯出16.33億美元，創下2021年以來同期第2大；今年截至11月底，外陸資累計淨匯入324.66億美元，為2021年以來同期最大。

金管會今天發布新聞稿，外資11月淨匯出16.34億美元，陸資為淨匯入0.01億美元，整體外資（外資加陸資）單月呈淨匯出16.33億美元，創下2021年以來同期第2大，終結前2個月淨匯入。

今年前11月外資累計淨匯入規模達324.66億美元，創下2021年以來、近5年同期第1大。至於是否可以反映外資對台灣資本市場的信心，金管會官員說明，外資動向受到國內外總體經濟情勢、投資策略配置影響，較難分析背後相關考量。

金管會統計也顯示，今年截至11月底，外陸資投資上市上櫃股票合計賣超新台幣3949億元，為近5年來同期第4大賣超。