台股定期定額好夯！月流入資金連兩月刷新高 逼近200億元大關

臺灣證券交易所5日公布今年11月集中市場統計數據，其中最受矚目的焦點是，定期定額投資金額連續第二個月刷新歷史新高紀錄。11月透過定期定額投入集中市場的資金高達195.97億元，相較10月的194.64億元持續增長，距離200億元的歷史里程碑僅一步之遙，凸顯出定期定額已成為國內投資人長期參與台股市場的「新常態」。

法人分析，在11月市場經歷高檔震盪，指數一度出現修正的情況下，投資人透過定期定額投入的資金不減反增。這顯示出台灣散戶及小資族群對於台股的長期展望抱持堅定信心，並傾向於以穩健的紀律投資方式，藉由「平均成本法」來分散追高殺低的風險。這波熱潮主要受惠於ETF產品的多元化，尤其以市值型和高股息ETF最受青睞，持續吸引大量小額資金穩定投入。券商預期，隨著投資人對長期投資理念的普及，定期定額投資金額可望在不久的將來突破200億元大關，持續為台灣資本市場注入穩定成長動能。

除了定期定額的亮眼表現，11月的市場交易結構也呈現重要變化。首先，外資成交值比重大幅提升至37.59%，較10月的33.69%顯著增加，顯示外資積極回籠參與台股交易。

同時，有交易戶數也顯著增加至4,500,239戶，高於10月的4,324,336戶，顯示市場參與度持續擴大。在交易熱度方面，當沖成交值占比從37.08%微幅上升至38.2%，平均每日當沖戶數從149,403戶微幅上升至150,000戶，交易熱絡度不減。

至於自然人成交值比重則從10月的55.03%略降至51.24%，但仍維持過半比重。整體而言，11月的成交量周轉率為11.8%，與10月的11.94%大致持平，而ETF成交值占比則從7.04%略為下降至6.48%，顯示個股交易題材熱絡，資金從ETF轉入熱門股。