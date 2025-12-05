快訊

喜迎周杰倫！「F4」決裂朱孝天 五月天阿信出手太狂了

全球用戶崩潰！Cloudflare再出包「這些網站大當機」 盤前股價一度重挫

直播／小編帶逛500趴2025視吃！最頂餐飲品牌齊聚出攤

台股定期定額好夯！月流入資金連兩月刷新高 逼近200億元大關

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
臺灣證券交易所。圖／聯合報系資料庫
臺灣證券交易所。圖／聯合報系資料庫

臺灣證券交易所5日公布今年11月集中市場統計數據，其中最受矚目的焦點是，定期定額投資金額連續第二個月刷新歷史新高紀錄。11月透過定期定額投入集中市場的資金高達195.97億元，相較10月的194.64億元持續增長，距離200億元的歷史里程碑僅一步之遙，凸顯出定期定額已成為國內投資人長期參與台股市場的「新常態」。

法人分析，在11月市場經歷高檔震盪，指數一度出現修正的情況下，投資人透過定期定額投入的資金不減反增。這顯示出台灣散戶及小資族群對於台股的長期展望抱持堅定信心，並傾向於以穩健的紀律投資方式，藉由「平均成本法」來分散追高殺低的風險。這波熱潮主要受惠於ETF產品的多元化，尤其以市值型和高股息ETF最受青睞，持續吸引大量小額資金穩定投入。券商預期，隨著投資人對長期投資理念的普及，定期定額投資金額可望在不久的將來突破200億元大關，持續為台灣資本市場注入穩定成長動能。

除了定期定額的亮眼表現，11月的市場交易結構也呈現重要變化。首先，外資成交值比重大幅提升至37.59%，較10月的33.69%顯著增加，顯示外資積極回籠參與台股交易。

同時，有交易戶數也顯著增加至4,500,239戶，高於10月的4,324,336戶，顯示市場參與度持續擴大。在交易熱度方面，當沖成交值占比從37.08%微幅上升至38.2%，平均每日當沖戶數從149,403戶微幅上升至150,000戶，交易熱絡度不減。

至於自然人成交值比重則從10月的55.03%略降至51.24%，但仍維持過半比重。整體而言，11月的成交量周轉率為11.8%，與10月的11.94%大致持平，而ETF成交值占比則從7.04%略為下降至6.48%，顯示個股交易題材熱絡，資金從ETF轉入熱門股。

資本市場 ETF 台股

延伸閱讀

權值、千金齊發動！三大法人加碼420億元 台股周線連2紅

台積電尾盤拉抬、上揚15元收1,460元 台股上漲185點收27,980點

台光電噴出去！指數沒啥動00981A、00982A卻逆勢漲…老AI＋PCB合力墊氣氛

台股12月攻頂有望？ 法人揭示「四大創高密碼」

相關新聞

台股漲到近二萬八千點帶動金控市值大洗牌 元大金晉身金控前五大

台股大盤今日漲到近二萬八千點，市場甚至看好可突破三萬點，使得金控股市值再度洗牌。其中，旗下有龍頭券商元大證券的元大金控，...

記憶體超級循環還在？ 大摩：還不是時候獲利了結、這檔為「首選」

摩根士丹利（大摩）於最新報告中認為，DDR4、MLC NAND和NOR Flash等記憶體的報價在2026年將更加強勁，...

權值、千金齊發動！三大法人加碼420億元 台股周線連2紅

台股5日彈升185.18點、收在當日最高點27,980.89點，成交值增至4,448.52億元；累計一周，大盤上漲354...

上市公司本周市值突破90兆門檻至91.9兆元 漲最兇竟是塑膠類股

臺灣證券交易所統計，12月5日發行量加權股價指數收盤為27,980.89點，較上周(11月28日)的27,626.48點...

台股定期定額好夯！月流入資金連兩月刷新高 逼近200億元大關

臺灣證券交易所5日公布今年11月集中市場統計數據，其中最受矚目的焦點是，定期定額投資金額連續第二個月刷新歷史新高紀錄。1...

台股周漲354點 上市公司總市值重返90兆

台股本周上漲354.41點或1.28%，今天集中市場指數收在27980.89點，周線連2紅，距離28000點大關僅差一步...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。