外資買超368億元 買超聯電5.4萬張最多、連八買 這幾檔記憶體同獲青睞

台股5日以27,980.89點收盤，上漲185.18點，三大法人僅投信賣超，外資則是買超368.78億元，統計外資買賣超個股發現，買超聯電（2303）54,563張最多，已連八買，另外，南亞科（2408）、華邦電（2344）、力積電（6770）也在買超前十名中；外資賣超冠軍則是友達（2409），單日賣超19,938張。

早盤以27,796.43點開出，上漲0.72點，權王台積電（2330）以平盤1,445元開出，最後一盤往上拉升收在5日最高的1,460元，貢獻大盤漲點超過122點，聯發科（2454）、鴻海（2317）也上漲收盤，另外，記憶體族群回神，華邦電收盤強彈6.92%，南亞科收高1.32%。

統計三大法人買超420.33億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超368.78億元，投信賣超4.94億元；自營商買超（合計）56.49億元，其中自營商（自行買賣）買超22.49億元、自營商（避險）買超34億元。