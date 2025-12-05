快訊

連署門檻過關 周休三日有譜？勞動部這樣說

辦公室談話爆衝突！陸男當眾持刀狂刺日本女同事 送醫不治身亡

直播／小編帶逛500趴2025視吃！最頂餐飲品牌齊聚出攤

外資買超368億元 買超聯電5.4萬張最多、連八買 這幾檔記憶體同獲青睞

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）

台股5日以27,980.89點收盤，上漲185.18點，三大法人僅投信賣超，外資則是買超368.78億元，統計外資買賣超個股發現，買超聯電（2303）54,563張最多，已連八買，另外，南亞科（2408）、華邦電（2344）、力積電（6770）也在買超前十名中；外資賣超冠軍則是友達（2409），單日賣超19,938張。

早盤以27,796.43點開出，上漲0.72點，權王台積電（2330）以平盤1,445元開出，最後一盤往上拉升收在5日最高的1,460元，貢獻大盤漲點超過122點，聯發科（2454）、鴻海（2317）也上漲收盤，另外，記憶體族群回神，華邦電收盤強彈6.92%，南亞科收高1.32%。

統計三大法人買超420.33億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超368.78億元，投信賣超4.94億元；自營商買超（合計）56.49億元，其中自營商（自行買賣）買超22.49億元、自營商（避險）買超34億元。

統計外資買賣超個股前十名發現，外資買超聯電54,563張最多，其次是買超台新新光金（2887），另外，南亞科、華邦電、力積電也同獲外資買超；外資賣超友達19,938張最多，其次則是賣超宏碁（2353）18,417張。

外資買超前十名。（資料來源：證交所）
外資買超前十名。（資料來源：證交所）

外資 南亞科 自營商 華邦電 台新新光金

延伸閱讀

華邦電11月營收寫41個月來新高 股價站穩6字頭

記憶體超級循環還在？ 大摩：還不是時候獲利了結、這檔為「首選」

權值、千金齊發動！三大法人加碼420億元 台股周線連2紅

記憶體報價看旺到26H2⋯華邦電、南亞科、群聯再起？反引網質疑聲浪

相關新聞

台股漲到近二萬八千點帶動金控市值大洗牌 元大金晉身金控前五大

台股大盤今日漲到近二萬八千點，市場甚至看好可突破三萬點，使得金控股市值再度洗牌。其中，旗下有龍頭券商元大證券的元大金控，...

記憶體超級循環還在？ 大摩：還不是時候獲利了結、這檔為「首選」

摩根士丹利（大摩）於最新報告中認為，DDR4、MLC NAND和NOR Flash等記憶體的報價在2026年將更加強勁，...

權值、千金齊發動！三大法人加碼420億元 台股周線連2紅

台股5日彈升185.18點、收在當日最高點27,980.89點，成交值增至4,448.52億元；累計一周，大盤上漲354...

外資買超368億元 買超聯電5.4萬張最多、連八買 這幾檔記憶體同獲青睞

台股5日以27,980.89點收盤，上漲185.18點，三大法人僅投信賣超，外資則是買超368.78億元，統計外資買賣超...

三大法人12月首周連袂買超台股！國內外利多因子加持 本月指數易漲難跌

台股5日拉尾盤，終場上漲185.18點，漲幅0.67%，收在27,980.89點，距離28,000點大關僅差一步之遙，本...

12月電子期金融期齊漲

台北股市今天上漲185.18點，收27980.89點。12月電子期收1667.35點，上漲19.35點，正價差2.48點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。