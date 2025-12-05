外資買超368億元連4買 加碼聯電5.4萬張排第1

快訊

中央社／ 台北5日電

投資人觀望美國降息動態，台股今天維持平盤狹幅區間整理，尾盤在台積電拉升下，集中市場指數終場上漲185.18點，收在全日最高點27980.89點，成交值新台幣4459.18億元。根據證交所統計，今天三大法人合計買超420.33億元。

觀察三大法人籌碼動向，外資及陸資（不含外資自營商）今天買超368.78億元，連4買。自營商也加碼56.49億元，僅投信站在賣方，小幅減碼4.94億元。

個股方面，外資今天買超前3名為聯電5萬4562張、台新新光金3萬8009張及南亞科2萬2512張。

賣超榜方面，外資今天賣超前3名為友達1萬9938張、宏碁1萬8417張、華航1萬7242張。

第一金投顧董事長黃詣庭分析，台股基本面正向，AI軍備競賽，台灣是最大受惠者，看好AI仍是台股主軸。

黃詣庭認為，基期低就是最大優勢，今年櫃買指數漲幅落後集中市場指數，他看好績優的中小型股有機會出現補漲行情。另外，相較於電子產業，傳產今年表現弱勢，鋼鐵、塑膠、水泥、汽車、營建等今年股價下跌10%至28%不等，看好明年傳產有機會落後補漲。

外資 台股 台新新光金 三大法人

台股漲到近二萬八千點帶動金控市值大洗牌 元大金晉身金控前五大

台股大盤今日漲到近二萬八千點，市場甚至看好可突破三萬點，使得金控股市值再度洗牌。其中，旗下有龍頭券商元大證券的元大金控，...

記憶體超級循環還在？ 大摩：還不是時候獲利了結、這檔為「首選」

摩根士丹利（大摩）於最新報告中認為，DDR4、MLC NAND和NOR Flash等記憶體的報價在2026年將更加強勁，...

權值、千金齊發動！三大法人加碼420億元 台股周線連2紅

台股5日彈升185.18點、收在當日最高點27,980.89點，成交值增至4,448.52億元；累計一周，大盤上漲354...

外資買超368億元 買超聯電5.4萬張最多、連八買 這幾檔記憶體同獲青睞

台股5日以27,980.89點收盤，上漲185.18點，三大法人僅投信賣超，外資則是買超368.78億元，統計外資買賣超...

三大法人12月首周連袂買超台股！國內外利多因子加持 本月指數易漲難跌

台股5日拉尾盤，終場上漲185.18點，漲幅0.67%，收在27,980.89點，距離28,000點大關僅差一步之遙，本...

12月電子期金融期齊漲

台北股市今天上漲185.18點，收27980.89點。12月電子期收1667.35點，上漲19.35點，正價差2.48點...

