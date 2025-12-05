快訊

陳其邁喊究責！台灣鯛魚排藥檢鬧大烏龍 高雄衛生局長自請處分

AAA／舒華、LE SSERAFIM接力到！上千粉絲擠爆小港機場「衝破自動門」

中職／湛藍指揮塔！悍將7年選手+教練約 最高總值5600萬元簽下林岱安

三大法人12月首周連袂買超台股！國內外利多因子加持 本月指數易漲難跌

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股上漲示意圖。圖／AI生成
台股上漲示意圖。圖／AI生成

台股5日拉尾盤，終場上漲185.18點，漲幅0.67%，收在27,980.89點，距離28,000點大關僅差一步之遙，本周指數上漲354.41點，周漲幅1.28%，統計三大法人在12月的第一周全數站在買方，合計買超739.89億元；法人認為在國內外利多因子加持下，台股12月易漲難跌。

12月第一周三大法人全數站在買方，為8月以來首見，外資買超526.65億元，投信與自營商雙雙連續第2周買超92.53億元、120.71億元，三大法人本周合計回補台股739.89億元。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，進入2025年最後一個交易月，統計過去35年數據，12月為集團及法人年底傳統作帳行情，台股向來易漲難跌，且今年11月指數走跌2.15%，在歷史數據中，11、12月連續兩個月大盤走跌僅發生過兩次，一次為2000年科技泡沫，另一次是2007年次貸危機，目前美台股市企業獲利受惠於AI帶動，台灣經濟基本面也暢旺無虞，可以預期台股至年底前仍有表現空間。

除了旺季行情加持，廖炳焜表示，國內外有不少利於台股表現的利多因子，國際市場方面，美股第3季財報優於預期，科技產業表現更為表現亮眼，科技股獲利獲得上修至年增30.1%，同時2025、2026年科技股盈餘也雙雙獲得調升，年增率分別為24.6%及26.6%，加上12月聯準會降息機率急升，有利於資金面推升。

至於國內則有本益比獲得上修、經濟成長等利多，廖炳焜表示，主計處針對第3季初步統計經濟成長率為8.21%，較10月概估數7.64%增加0.57%，今年全年經濟成長率更是一口氣上修2.92個百分點至7.37%，創下2011年以來新高，且在高基期下，對2026年經濟成長仍達3.54%，反映出AI需求超乎預期的強勁，是景氣穩健成長關鍵。

廖炳焜分析，看好GDP獲上修且有機會進一步調升，台股企業獲利也有同步出現上修態勢，在關稅底定、匯率未再大幅升值、聯準會降息預期之下，除了支撐台股多頭格局亦能帶動評價提升，倘若台股企業獲利進一步上調，以17至19倍本益比來估算，年底前指數有望再創高點，進入2026年也有高點可期。

台股 科技股 經濟成長率 三大法人

延伸閱讀

台股漲到近二萬八千點帶動金控市值大洗牌 元大金晉身金控前五大

主動式ETF熱 00981A規模率先突破400億元大關

12月電子期金融期齊漲

台積電尾盤拉抬、上揚15元收1,460元 台股上漲185點收27,980點

相關新聞

台股漲到近二萬八千點帶動金控市值大洗牌 元大金晉身金控前五大

台股大盤今日漲到近二萬八千點，市場甚至看好可突破三萬點，使得金控股市值再度洗牌。其中，旗下有龍頭券商元大證券的元大金控，...

權值、千金齊發動！三大法人加碼420億元 台股周線連2紅

台股5日彈升185.18點、收在當日最高點27,980.89點，成交值增至4,448.52億元；累計一周，大盤上漲354...

台積電尾盤拉抬、上揚15元收1,460元 台股上漲185點收27,980點

台股5日早盤以27,796點開出後，盤中於平盤附近震盪，不過午盤後開始走高，終場收27,980點，上漲185點，漲幅0....

機器人題材好旺！四檔機械股飆漲停 台灣精銳盤中站上七字頭

外媒近日報導，美國總統川普傳出有意加速推動美國機器人產業，機器人題材在5日盤中繼續燒，機械類股氣勢紅火，羅昇（8374）...

三大法人12月首周連袂買超台股！國內外利多因子加持 本月指數易漲難跌

台股5日拉尾盤，終場上漲185.18點，漲幅0.67%，收在27,980.89點，距離28,000點大關僅差一步之遙，本...

記憶體超級循環還在？ 大摩：還不是時候獲利了結、這檔為「首選」

摩根士丹利（大摩）於最新報告中認為，DDR4、MLC NAND和NOR Flash等記憶體的報價在2026年將更加強勁，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。