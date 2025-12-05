台股漲到近二萬八千點帶動金控市值大洗牌 元大金晉身金控前五大

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台股大盤今日漲上近二萬八千點，市場甚至看好可突破三萬點，使得金控股市值再度洗牌。圖/本報資料照片
台股大盤今日漲上近二萬八千點，市場甚至看好可突破三萬點，使得金控股市值再度洗牌。圖/本報資料照片

台股大盤今日漲到近二萬八千點，市場甚至看好可突破三萬點，使得金控股市值再度洗牌。其中，旗下有龍頭券商元大證券的元大金控，今日收盤價為每股37.75元，市值一舉飛越5千億，以5033億的總市值晉身全體金控市值前五大，股價亦為金控前五高。

前五大市值金控依序是富邦金、國泰金、中信金、兆豐金、元大金，市值分別為1兆3293億、1兆0078億、8754億、6059億、5033億；這五家金控亦為金控股價前五高，依序為94.9元、68.7元、44.55元、40.85元、37.75元。

其中，在前五大金控裡，元大是唯一的證券型金控，且元大證券、投信及期貨，均為業界龍頭。富邦金、國泰金為兩大壽險金控，壽險獲利貢獻至少占6成以上，中信金與兆豐金則為銀行型金控，銀行獲利占比分別為7成、9成。

綜觀全體13家上市金控，從資本額、股價，以及市值表現，可分為好幾個類群。若以總市值來看，除了前述的前五強之外，其他金控依序為玉山金台新新光金、華南金、第一金、永豐金、合庫金凱基金，和國票金，其中，第一金至玉山金，市值介於4千至5千億之間，總市值依序為玉山金4957億、台新新光金4787億、華南金4286億、第一金4019億；其他金控市值，合庫金與永豐金市值接近4千億，永豐金為3985億、合庫金3756億，而凱基金市值接近3千億為2724億，國票金與其他金控市值落差最大，僅609億。

股價上也分成好幾群。除了前述的金控前五強，其他金控股價，股價在30元上下的為華南金和玉山金，今日收盤價分別為30.8元、30.65元；股價介於20至30元，則有第一金27.95元、永豐金27.5元、合庫金23.95元；15至20元的，依序為台新新光金19.25元、國票金16.75元、凱基金16.05元。若以股本規模來看，元大金控資本額1333億元，可說五大金控裡最少，在全體金控裡僅比國票金363億資本額高。

滙豐證券在11月上旬調高元大金目標價至每股42元，當時最看好的，就是金控旗下元大投信在ETF（指數型股票基金）市場的龍頭及規模經濟挹注其手續費收入，以及銀行的淨利差擴大，替元大金控在證券經紀業務收益之外，開發出更多的獲利動能引擎。

台股大盤重返28000點，以及法人看好台股明年大盤站上3萬點甚至35000點，也有利元大金旗下元大證券表現。

