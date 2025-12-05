記憶體超級循環還在？ 大摩：還不是時候獲利了結、這檔為「首選」

摩根士丹利（大摩）於最新報告中認為，DDR4、MLC NAND和NOR Flash等記憶體的報價在2026年將更加強勁，現在還不是獲利了結的時候。因此重申對傳統記憶體產業的樂觀展望，其中首選標的為華邦電（2344）。

大摩指出，過去在第2季末，便觀察到舊世代記憶體的供給短缺將驅動一波超級循環。其合約價於第3季末開始回升。一波記憶體上升周期通常會持續3至4個季度，意味著現在還不是獲利了結的時候。市場共識的獲利預估在2026年可能會有非常顯著的成長。

大摩表示，2026年第1季的初步議價談判對供應商有利。主因來自企業級客戶的需求，推動合約價上漲逾一倍。同時，DDR4 16Gb的短缺最為嚴重。通路庫存恐已接近零，現貨價目前高達100美元，相較之下目前的現貨參考價僅僅為45.5美元。

另外，除DDR4以外，大摩預期NOR Flash也將出現減產狀況。部分供應商可能會將產能轉移至其他產品。因此，預計2026年NOR的供給缺口將從低至中個位數百分比，擴大至高個位數百分比。價格在明年第1季可能上漲逾兩成。