權值、千金齊發動！三大法人加碼420億元 台股周線連2紅

台股5日彈升185.18點、收在當日最高點27,980.89點，成交值增至4,448.52億元；累計一周，大盤上漲354.41點、漲幅1.28%，周線連2漲，但日均量降至4,446.8億元。

籌碼面上，5日三大法人擴大買超420.33億元；累計本周買超739.89億元。

統計三大法人5日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超368.78億元，投信賣超4.94億元；自營商買超（合計）56.49億元，其中自營商（自行買賣）買超22.49億元、自營商（避險）買超34億元。

盤面上，權王台積電（2330）甩尾5日收在最高點1,460元，貢獻大盤漲點超過122點，並引領聯發科（2454）、鴻海（2317）也分別上漲1.42%、1.09%。

此外，股王信驊（5274）彈升2.02%、收6,570元，千金軍團奮起，股后緯穎（6669）寫下盤中新高4,745元，健策（3653）更突破3,000元關卡、收3,060元天價，並帶動創意（3443）、台光電（2383）、奇鋐（3017）、群聯（8299）也聯袂漲逾4%，成為盤面最強助攻手。

另，記憶體族群多頭回神，華邦電（2344）強彈6.92%，群聯大漲4.85%，鈺創（5351）、創見（2451）、旺宏（2337）皆漲逾3%，南亞科（2408）也收高1.32%，增添多頭士氣。

載板三雄欣興（3037）挾近8萬張大量觸及漲停218元，點火景碩（3189）、南電（8046）分別放量大漲6.08%及4.45%。

統計5日成交值超過百億元個股有7檔，股價齊揚且清一色為電子族群。依序為：台積電304.76億元，股價漲1.04%、收1,460元；南亞科212.03億元，股價漲1.32%、收153元；華邦電203.95億元，股價漲6.92%、收61.8元；欣興167.82億元，股價漲8.31%、收215元；緯創（3231）127.65億元，股價漲3.42%、收151元；健策122.44億元，股價漲9.87%、收3,060元；奇鋐110.53億元，股價漲4.53%、收1,385元。

統計5日成交量超過十萬張個股有4檔，股價全面收高，記憶體族群包辦前三名。依序為：華邦電342,316張、南亞科140,401張；力積電（6770）109,156張，股價漲1.86%、收32.9元；台玻（1802）100,355張，股價漲5.19%、收36.45元。