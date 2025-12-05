台積電尾盤拉抬、上揚15元收1,460元 台股上漲185點收27,980點

台股5日早盤以27,796點開出後，盤中於平盤附近震盪，不過午盤後開始走高，終場收27,980點，上漲185點，漲幅0.67%，成交量4,448億元，台積電（2330）尾盤爆逾四千張大量，拉抬5元，收1,460元，上漲15元。

觀察權值股，電子權值方面，除台達電（2308）小跌以外，其餘多數呈現上漲，顯示資金明顯回流，推動整體大盤走高。其餘較為突出的族群還有，散熱、ABF、CCL、電子代工等。

觀察台股成交額排行榜，量大上漲的有，大量（3167）、健策（3653）、至上（8112）、欣興（3037）、台灣精銳（4583）、華邦電（2344）、世禾（3551）、景碩（3189）、奇鋐（3017）、昆盈（2365）、華東（8110）、台玻（1802）、jpp-KY（5284）、聖暉*（5536）、創意（3443）、南電（8046）、群聯（8299）、台光電（2383）、信驊（5274）等。

美國就業數據低於預期，帶動降息預期升溫，而聯準會下周開會討論利率調整，使得市場交投意願仍偏淡，台股技術線型開始轉強，加上AI晶片龍頭輝達力挽狂瀾保衛海外市場，最新傳出，輝達執行長黃仁勳向川普政府遊說成功，白宮介入後，已阻止限制AI晶片出口的GAIN AI法案納入將於5日公布的美國年度國防政策法案。有望帶動AI概念股走升。台股只要守穩短期均線，大盤有機會在量能回溫後挑戰新高，短線預估台股震盪盤堅。

統一投顧表示，黃仁勳成功遊說美國國會不將GAIN AI法案納入國防法案、川普擬鬆綁車輛油耗標準並打算加速發展機器人產業、就業報告不如預期加深12月降息機率、台股技術線型轉強，眾利多因素有望帶動台股向上攻，年底前再戰新高。惟美商務部長暗示台灣投資承諾金額3,000億美元以上、成交量萎縮，略影響投資人情緒。

操作建議拉回分批布局，以業績佳、AI題材族群為首選，聚焦：AI概念股、半導體先進製程相關、材料升級或替代股、IP族群、PCB族群、電力能源相關、成衣製鞋、散裝及生技等族群。