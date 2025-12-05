機器人題材好旺！四檔機械股飆漲停 台灣精銳盤中站上七字頭
外媒近日報導，美國總統川普傳出有意加速推動美國機器人產業，機器人題材在5日盤中繼續燒，機械類股氣勢紅火，羅昇（8374）、穎漢（4562）、喬福（1540）亮燈，台灣精銳（4583）盤中一度重新站上七字頭；印刷電路板（PCB）及半導體設備廠大量（3167）則受惠PCB成型機需求續旺，也拉漲停。
羅昇、穎漢、喬福、大量四檔機械股齊飆漲停；台灣精銳盤中漲逾9%，價格一度重回七字頭，寫逾兩月新高價，後漲幅收斂，收盤價686元。電機機械類股指數漲勢也受拉抬，相關指數盤中漲幅超過0.8%，領先傳產各族群。
工具機廠羅昇母公司友通跨足自主式移動機器人（AMR）領域。羅昇及友通近日更宣布共同投資六俊電機，後者專長為國防、航太與高階電控馬達，強化馬達與機器人關節等核心模組整合能力。法人指出，羅昇近年轉型有成，由傳統工具機業務，拓展至半導體、自動化及能源管理三大核心領域，其中半導體上半年營收占比已達20%，預估明年可達25%至30%，自動化設備則上看40%。
穎漢是全自動整廠設備供應大廠，並開發機械手臂多工AI智能自動化產線，穎漢表示，該公司開發的各軸式機械人手臂，能取代傳統人工搬運，協助客戶推進自動化生產。
台灣精銳近年積極進軍機器人關鍵元件市場，該公司日前表示，已有微型行星減速機等產品的技術和客製化量產能力，可即刻掌握需求，及持續掌握人形機器人開發動態；該公司並指出，其生產的精密行星減速機，已切入亞馬遜物流協作機器人供應鏈。
大量為PCB成型機全球龍頭廠，並進軍半導體檢測設備，今年產能滿載，10月合併營收4.99億元，月增4.1%，年增55%，寫單月歷史新高。累計前十個月合併營收40.28億元，年增108.5%，亦寫同期新高。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言