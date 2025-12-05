川普政府有意力挺 機器人股續占據盤面亮點 這幾檔強鎖漲停

美國政治新聞網站Politico引述知情人士報導指出，川普政府考慮在明年發布機器人相關的行政命令，助攻產業；川普政府有意力挺機器人，有望引爆新一波大商機，激勵台股機器人股的表現，5日仍是占據盤面上的亮點族群，穎漢（4562）、羅昇（8374）、慧友（5484）等強鎖漲停，台灣精銳（4583）也一度亮燈漲停。

根據Politico報導，美國商務部長盧特尼克最近已和多家機器人業者會面，強調將「全力推動」美國機器人產業發展；另外，運輸部也準備宣布成立機器人工作小組，最快可能在年底前公布。

川普政府有意力挺機器人，有望引爆新一波大商機，法人點名台廠中鴻海（2317）、聰泰（5474）、所羅門（2359）、能率（8071）、佳能（2374）、研華（2395）、達明機器人（4585）、新漢（8234）等8家台廠都已在美國有機器人客戶或夥伴，具地緣優勢，可望搶先受惠。

機器人股5日為盤面上的多頭亮點，穎漢、羅昇、慧友等強鎖漲停，台灣精銳也一度亮燈漲停，另外，所羅門、聰泰、凌華（6166）、昆盈（2365）、和椿（6215）、新漢、上銀（2049）、百達-KY（2236）、宜鼎（5289）等也是上漲。