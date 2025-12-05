快訊

台股12月攻頂有望？ 法人揭示「四大創高密碼」

美艦誤擊友軍事件曝光！飛官遭自家飛彈追擊 眼前浮現「人生跑馬燈」

台灣鯛烏龍事件產品損失逾1200萬元 口湖漁類合作社：向高市府求償

川普政府有意力挺 機器人股續占據盤面亮點 這幾檔強鎖漲停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
圖為機器人示意圖。(路透)
圖為機器人示意圖。(路透)

美國政治新聞網站Politico引述知情人士報導指出，川普政府考慮在明年發布機器人相關的行政命令，助攻產業；川普政府有意力挺機器人，有望引爆新一波大商機，激勵台股機器人股的表現，5日仍是占據盤面上的亮點族群，穎漢（4562）、羅昇（8374）、慧友（5484）等強鎖漲停，台灣精銳（4583）也一度亮燈漲停。

根據Politico報導，美國商務部長盧特尼克最近已和多家機器人業者會面，強調將「全力推動」美國機器人產業發展；另外，運輸部也準備宣布成立機器人工作小組，最快可能在年底前公布。

川普政府有意力挺機器人，有望引爆新一波大商機，法人點名台廠中鴻海（2317）、聰泰（5474）、所羅門（2359）、能率（8071）、佳能（2374）、研華（2395）、達明機器人（4585）、新漢（8234）等8家台廠都已在美國有機器人客戶或夥伴，具地緣優勢，可望搶先受惠。

機器人股5日為盤面上的多頭亮點，穎漢、羅昇、慧友等強鎖漲停，台灣精銳也一度亮燈漲停，另外，所羅門、聰泰、凌華（6166）、昆盈（2365）、和椿（6215）、新漢、上銀（2049）、百達-KY（2236）、宜鼎（5289）等也是上漲。

達明機器人 美國商務部

延伸閱讀

歐巴馬國安官員憂川普政府對台待遇降級：恐正中北京下懷

美烏特使續談促戰爭結束 華盛頓放鬆對俄制裁

國民兵華府巡邏遇襲喪命 川普下令降半旗致哀

川普與盧安達、民主剛果總統簽和平協議 效力堪慮

相關新聞

台股開平走高 台積電開平盤

台股5日開盤指數上漲0.72點，開盤指數為27,796.43點。台積電（2330）開平盤價1,445元。

台股當沖交易轉熱投資人買小不買大

台股昨（4）日狹幅震盪，終場小漲2點收27,795點，成交量縮減至3,979億元，為9月3日後、近三個月新低量。法人指出...

台股12月攻頂有望？ 法人揭示「四大創高密碼」

台股12月以來驚驚漲，除了第一個交易日大跌之外， 連日來持續朝28,000點挺進， 5日則在平盤上下震盪遊走，不過，法人...

川普政府有意力挺 機器人股續占據盤面亮點 這幾檔強鎖漲停

美國政治新聞網站Politico引述知情人士報導指出，川普政府考慮在明年發布機器人相關的行政命令，助攻產業；川普政府有意...

台新投顧：2026年台股挑戰35,000點！AI浪潮、資金寬鬆成雙引擎

台新投顧發布2026年台股展望，預期在全球AI浪潮持續推動以及聯準會降息循環再起的雙重利多下，台股可望再創歷史新高價。根...

健策衝高7%逼近3千元關卡 歐系券商首評正向

健策（3653）5日開高後走揚，早盤走揚2,995元，上漲210元，漲逾7%，歐系券商首評正向。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。