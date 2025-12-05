台股12月攻頂有望？ 法人揭示「四大創高密碼」

台股12月以來驚驚漲，除了第一個交易日大跌之外， 連日來持續朝28,000點挺進， 5日則在平盤上下震盪遊走，不過，法人看多台股12月的行情表現， 認為有機會挑戰新高， 主要著眼在四個創高關鍵密碼。

台股11月下跌606點，跌幅2.15%，12月第1個交易日大跌283點，之後大盤指數往上走高，三個交易日反彈453.18點，5日則是震盪表現，早盤以27,796.43點開出， 上漲0.72點，早盤一度拉升至27,893.66點，上漲97.95點，但隨後翻黑，一度下滑至27,739.06點， 下跌56.65點。

台股大盤指數盤中高低點震盪154.6點，指數在平盤上下遊走，權王台積電（2330）以平盤1,445元開出，高點曾達1,450元，低點則下滑至1,440元，盤中力守平盤價位，盤面上機器人股成為多頭指標，穎漢（4562）、慧友（5484）、羅昇（8374）等亮燈漲停。

台股連日來上漲，持續朝28,000點挺進，到底12月有沒有亮眼的封關行情可期？統一投顧董事長黎方國強調，12月的台股看多，主要有四大關鍵密碼，將推升大盤指數有機會挑戰新高。

黎方國表示， 首先從統計面來看，過往在12月到隔年3月、4月都屬做多行情，尤其是12月上漲居多，台股表現易漲難跌，統計過去10年，12月上漲有9次，上漲機率達九成。

其次可從資金面來看，美國在12月1日已停止縮表，預期12月10日美國聯準會（Fed）降息的機率也高，資金面無虞；另外，各券商、投信、外資等法人機構對明年的展望陸續出爐，看法都趨向樂觀，看多台股後市行情，對市場有利。

黎方國認為，還有一點值得關注的則是年底的作帳行情，包括集團作帳及投信法人作帳，也將增添台股12月上漲動能。