快訊

台灣寶可夢中心開賣26款新品！超Q樹才怪「醜毛衣」、耶誕玩雪皮卡丘開搶

憂漲價！好市多會員費全球漲 恐輪到台灣了

「斷食善終」有爭議！恐危害障礙者生命自主權

台新投顧：2026年台股挑戰35,000點 AI 浪潮、資金寬鬆成雙引擎

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

台新投顧發布2026年台股展望，預期在全球AI浪潮持續推動以及聯準會降息循環再起的雙重利多下，台股可望再創歷史新高價。根據台新投顧的最新評估，加權指數在基本情境下可望邁向33,000點大關，在樂觀情境下，最高點更上看35,000點。明年由於AI帶動台灣出口預計將逐季成長，整體指數規劃將呈現穩健向上格局，高點可望落在第4季。

台新投顧分析，2026年全球總經情勢受惠於多方因素加持。首先，美國聯準會預期將於2025年下半年重啟降息循環，這將使2026年美國持續寬鬆貨幣政策，進一步縮小台美利差，引導外資資金逐步回流台股市場。其次，台灣經濟成長主要動能來自政府的綠能建設、全球高效能運算（HPC）及新興科技應用需求增加，特別是美國四大雲端服務業者（CSP）上調資本支出，為台灣科技產業注入活水。台新投顧預估2026年全年經濟成長率可達3.98％，並預期AI將驅動台灣出口呈現逐季成長態勢。

受惠於景氣回溫與AI相關需求爆發，台股企業獲利能力將顯著提升。台新投顧預估2026年整體台灣50成份股的獲利成長率將達到18.06％。其中，電子類股在AI基礎建設帶動下，獲利預期增長18.95％；金融類股在升息趨緩後，預期獲利將有19.2％的增長；傳產類股獲利則預估小幅成長0.19％。企業獲利的強勁成長，為台股挑戰歷史新高價奠定堅實基礎。

展望2026年，AI仍是盤勢最主要的核心主流。台新投顧指出，雲端服務業者資本支出將維持雙位數增長，AI基礎建設持續緊鑼密鼓進行，相關供應鏈值得持續關注。

電子產業部分，核心關注ASIC晶片、先進製程、先進封裝與測試，以及台積電（2330）供應鏈，尤其是Google TPU v7p、AWS Trainium 3等ASIC專案將於2026年進入量產。隨著晶片功耗上升，相關的散熱、電源供應器、以及對傳輸耗損要求降低的CCL（銅箔基板）、半導體化學材料等，都將迎來新的成長契機。此外，低軌衛星領域也是值得留意的方向。

傳產與金融方面，在台電持續高檔的資本支出支持下，重電與能源基礎建設相關廠商將持續受惠。同時，受惠於美中衝突趨緩及關稅影響降低，成衣製鞋產業亦有補庫存需求，金融類股則因整體企業獲利強勁，持續具有投資價值。

AI 台新 美國聯準會

延伸閱讀

台股市值ETF新黑馬！小姐姐：009803含息報酬33.4％…年化配息率逼近6.5％＋填息快

台股當沖交易轉熱投資人買小不買大

壽險2026年新保費看增一成

美股2026年投資展望：政策利多與AI題材加持 企業基本面推動美股牛市

相關新聞

台股開平走高 台積電開平盤

台股5日開盤指數上漲0.72點，開盤指數為27,796.43點。台積電（2330）開平盤價1,445元。

台股當沖交易轉熱投資人買小不買大

台股昨（4）日狹幅震盪，終場小漲2點收27,795點，成交量縮減至3,979億元，為9月3日後、近三個月新低量。法人指出...

健策衝高7%逼近3千元關卡 歐系券商首評正向

健策（3653）5日開高後走揚，早盤走揚2,995元，上漲210元，漲逾7%，歐系券商首評正向。

台積電翻紅漲5元　台股早盤揚升近百點

美國就業數據分歧，週四美股漲跌互見，台股今天開盤於平盤附近整理，早盤最多上漲近百點。至9時5分，台股加權指數上漲56.2...

能率亞洲今起展開競拍 最低投標價格為15元

能率亞洲資本股份有限公司（以下簡稱「能率亞洲」）股票首次上櫃（IPO）案將於12月5日至9日展開上櫃前競拍投標作業，並採...

台熠11月營收月、年雙增 法人估明年 EPS 為20元以上

台燿（6274）11月營收30.2億元，月增6.0%、年增33.8%，創高突破30億元大關，整體營收表現優於預期，展望第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。