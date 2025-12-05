台新投顧：2026年台股挑戰35,000點 AI 浪潮、資金寬鬆成雙引擎

台新投顧發布2026年台股展望，預期在全球AI浪潮持續推動以及聯準會降息循環再起的雙重利多下，台股可望再創歷史新高價。根據台新投顧的最新評估，加權指數在基本情境下可望邁向33,000點大關，在樂觀情境下，最高點更上看35,000點。明年由於AI帶動台灣出口預計將逐季成長，整體指數規劃將呈現穩健向上格局，高點可望落在第4季。

台新投顧分析，2026年全球總經情勢受惠於多方因素加持。首先，美國聯準會預期將於2025年下半年重啟降息循環，這將使2026年美國持續寬鬆貨幣政策，進一步縮小台美利差，引導外資資金逐步回流台股市場。其次，台灣經濟成長主要動能來自政府的綠能建設、全球高效能運算（HPC）及新興科技應用需求增加，特別是美國四大雲端服務業者（CSP）上調資本支出，為台灣科技產業注入活水。台新投顧預估2026年全年經濟成長率可達3.98％，並預期AI將驅動台灣出口呈現逐季成長態勢。

受惠於景氣回溫與AI相關需求爆發，台股企業獲利能力將顯著提升。台新投顧預估2026年整體台灣50成份股的獲利成長率將達到18.06％。其中，電子類股在AI基礎建設帶動下，獲利預期增長18.95％；金融類股在升息趨緩後，預期獲利將有19.2％的增長；傳產類股獲利則預估小幅成長0.19％。企業獲利的強勁成長，為台股挑戰歷史新高價奠定堅實基礎。

展望2026年，AI仍是盤勢最主要的核心主流。台新投顧指出，雲端服務業者資本支出將維持雙位數增長，AI基礎建設持續緊鑼密鼓進行，相關供應鏈值得持續關注。

電子產業部分，核心關注ASIC晶片、先進製程、先進封裝與測試，以及台積電（2330）供應鏈，尤其是Google TPU v7p、AWS Trainium 3等ASIC專案將於2026年進入量產。隨著晶片功耗上升，相關的散熱、電源供應器、以及對傳輸耗損要求降低的CCL（銅箔基板）、半導體化學材料等，都將迎來新的成長契機。此外，低軌衛星領域也是值得留意的方向。

傳產與金融方面，在台電持續高檔的資本支出支持下，重電與能源基礎建設相關廠商將持續受惠。同時，受惠於美中衝突趨緩及關稅影響降低，成衣製鞋產業亦有補庫存需求，金融類股則因整體企業獲利強勁，持續具有投資價值。