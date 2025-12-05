快訊

健策衝高7%逼近3千元關卡 歐系券商首評正向

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

健策（3653）5日開高後走揚，早盤走揚2,995元，上漲210元，漲逾7%，歐系券商首評正向。

歐系券商首次覆蓋，給予正向評等，預估2025-2029年每股稅後盈餘（EPS）36.8/61.3/151.4/208/229，給予2027年33xPE評價。

預期微通道蓋板冷卻技術（MCL）於 Nvidia VR300 Kyber 平台成為主流，並可能在2026年第4季少量導入於一款超頻版 VR200（2U、300W TDP）。預期MCL的科技接受模型（TAM）從明年美金3500萬美元跳升至後年12.5億美元，2030年達27.4億美元。

另外，明年heat spreads需要 鍍金（gold plating） 以與 TIM 2 形成最佳黏著並避免氧化，ASP提升六成。

VR 平台

