台股開平走高 台積電開平盤

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股5日開盤指數上漲0.72點，開盤指數為27,796.43點。台積電（2330）開平盤價1,445元。

群益投顧表示，資金結構風險面、股市評價基本面等，現階段皆處在相當對峙態勢。格局估往上賣壓漸增，短線下檔仍有撐的區間震盪。指數估季線上下區間震盪，有機會挑戰區間上緣，惟逢高2萬8千點關卡臨壓震盪風險偏高。階段市場結構多空衝突膠著，基期、資金籌碼籌為主導股價強弱主軸。現階段強勢股股價主要驅動力在基期籌碼優者，多數基本面佳個股，反易因基期籌碼牽制而震盪偏弱。擇強守技術面應對。

操作題材可留意：

1.被動元件股強勢輪動─繼美商調漲價格後，11月底傳出日廠日本松下Panasonic向代理商、直接客戶發出漲價通知，由於明年無論是GPU伺服器或ASIC伺服器需求百花齊放，然而鉭電供應鏈寡占且稀缺，擴產前置時間較⻑之下，2026年恐醞釀下一波全面漲價潮。過去數周二線被動元件股強漲後整理，一線龍頭則見趨強。

2.散裝航運股短多氣盛─ 川普表示「烏俄戰爭結束機會很大」，帶動散裝航運股本周伊始便跳空強漲，但俄羅斯總統普丁警告歐洲已做好全面作戰準備，國際油價反彈，折射停戰展望混沌，但BDI指數仍飆漲9.4%，改寫近兩年新高。

周四（4日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為47,850.94點，下跌31.96點、跌幅0.07%；S&P500指數上漲0.11%；那斯達克指數上漲0.22%；費半指數下跌0.89%。台積電ADR下跌0.85%，報每股292.93美元，換算並折合台幣後為每股1,834.33元，較台北交易股票溢價率為26.94%。

三大法人周四集中市場合計買超109.9億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超103.4億元，投信賣超6.5億元，自營商（自行買賣）買超6.8億元，自營商（避險）買超6.2億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少11口至4,942口，其中，外資淨空單增加215口至29,439口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1,375口至5,595口。

台積電 漲價 台股 被動元件

