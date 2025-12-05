能率亞洲今起展開競拍 最低投標價格為15元

能率亞洲資本股份有限公司（以下簡稱「能率亞洲」）股票首次上櫃（IPO）案將於12月5日至9日展開上櫃前競拍投標作業，並採「美國標」方式 進行，競拍張數共10,200張，最低投標價格為15元。本案將於12月11日開標，並於12月10日至12日辦理公開申購，預計於12月22日正式掛牌上櫃。

能率亞洲（7777）為深耕創業投資領域之永續型創投機構，係國內少數同時具備台灣與日本完整產業網絡 的跨境創投平台。公司主要股東包括能率集團、長春石化、台昇國際等多家跨產業大型企業，強化公司於併購整合、國際鏈結與策略資源整合上的能力。

在投資與產業協作方面，能率亞洲持續推動異業結盟與大型策略合作，例如協助慧誠智醫整合醫工與軟體技術，帶動企業營運與規模拓展；並促成橘焱胡同與航空公司之跨界合作，推出聯名機上餐點，成功創造高度品牌綜效。

能率亞洲近年聚焦於 AI、機器人、數位轉型、半導體 等具長期成長潛力的關鍵產業，114年度已陸續布局國內外重要投資案，包括美國人形機器人製造商 Agility Robotics、台灣大型AI視覺模型開發商鑫蘊林科（Linker Vision），透過整合台灣與海外資源，能率亞洲積極協助被投資企業引資、拓展國際佈局，強化整體投資組合之競爭力。

營運表現方面，能率亞洲成長動能穩健。公司 2023年與2024年營收分別達8,561萬元與1.20億元，年增率達41.02%；2025年前三季營收已累積達8,835萬元，顯示整體經營績效持續向上，未來成長值得期待。

展望未來，能率亞洲未來將持續運用跨境投資優勢與台日產業鏈結能量，尋找更多具國際競爭力的新創及成長型企業，為股東、投資人與資本市場創造長期穩健的價值。