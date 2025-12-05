台股當沖交易轉熱投資人買小不買大

台股昨（4）日狹幅震盪，終場小漲2點收27,795點，成交量縮減至3,979億元，為9月3日後、近三個月新低量。法人指出，台股目前成交量能明顯不足，短線行情將「唯量是問」，日成交量最好超過5,100億元，指數才有續攻動能。

由於成交量能不足，市場交易出現「買小不買大」與「當沖交易轉熱」等二大現象。如昨日盤面強勢股，多以資本額在百億元以下的中小型股為主；此外，量能不足，市場居高思危轉濃，也使投資人更轉向短線當沖交易以規避風險。

三大法人昨合計買超台股109.9億元，其中外資買超103.4億元，連三買，累計買超401.3億元；投信賣超6.5億元，轉買為賣；自營商買超13億元，連三買，累計買超86.1億元。

台股昨日早盤開高，隨前波短套賣壓與獲利了結賣壓雙雙出籠，指數迅速翻黑，並多在盤下游移，直至尾盤才在台積電拉尾盤下，出現神龍擺尾收小紅走勢，盤中高低差243點。

法人指出，台股近來量價明顯背離，連三日呈「價漲量縮」格局，主因短線指數持續反彈，技術指標逐漸進入超買區，投資人擔心行情回檔，追買熱度急降，使成交量能連三日萎縮。

展望後市，綜合凱基投顧董事長朱晏民、富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧副總黃文清等看法，若量能配合擴增至10日均量5,100億元以上，甚至超過月均量5,500億元，行情有機會挑戰前高。