就市論勢／AI 股修正 進場布局機會

盤勢分析

台股高檔震盪，多數投資人預期下周聯準會將降息1碼，受惠資金行情利多，買氣仍強勁。然部分企業股價已反映至2027年獲利表現，此刻進場追高風險升高。

展望2026年仍有難關須克服，例如關鍵零組件缺貨，包括CoWoS，T-Glass，區域電力不足及記憶體供不應求等，部分所屬產業具備轉機利多的公司因規模不夠大，難拿到更多貨源，影響獲利成長率，加上估值較高，可能出現震盪整理走勢。

投資建議

AI是未來三年台股關鍵投資趨勢，目前行情高檔震盪且估值偏高，建議掌握三大核心指標：首先，必須確認AI資本支出是否真正落地，美國與台灣科技巨頭建置計畫是否實際啟動，唯有設備動工、產能啟用，供應鏈營收與獲利才算具體落實。

其次，須觀察處於缺貨潮的關鍵零組件擴產進展，這些產能決定AI需求能否全數轉化為營收，是供應鏈能否迎來第二波成長曲線的核心。第三，檢視CSP的AI資本支出與實際營收是否同步提升，若兩者出現落差，易出現估值與基本面脫節，投資風險升高。由於AI相關族群中長期趨勢持續看好，短暫修正反而是進場布局機會。