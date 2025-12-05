快訊

自由台灣封鎖小紅書平台 一路退回戒嚴年代

明明睡了一整晚…早上卻總是昏沉倦怠？ 恐是早餐吃錯了

就市論勢／AI 股修正 進場布局機會

經濟日報／ 陳茹婷（野村優質基金經理人）

盤勢分析

台股高檔震盪，多數投資人預期下周聯準會將降息1碼，受惠資金行情利多，買氣仍強勁。然部分企業股價已反映至2027年獲利表現，此刻進場追高風險升高。

展望2026年仍有難關須克服，例如關鍵零組件缺貨，包括CoWoS，T-Glass，區域電力不足及記憶體供不應求等，部分所屬產業具備轉機利多的公司因規模不夠大，難拿到更多貨源，影響獲利成長率，加上估值較高，可能出現震盪整理走勢。

投資建議

AI是未來三年台股關鍵投資趨勢，目前行情高檔震盪且估值偏高，建議掌握三大核心指標：首先，必須確認AI資本支出是否真正落地，美國與台灣科技巨頭建置計畫是否實際啟動，唯有設備動工、產能啟用，供應鏈營收與獲利才算具體落實。

其次，須觀察處於缺貨潮的關鍵零組件擴產進展，這些產能決定AI需求能否全數轉化為營收，是供應鏈能否迎來第二波成長曲線的核心。第三，檢視CSP的AI資本支出與實際營收是否同步提升，若兩者出現落差，易出現估值與基本面脫節，投資風險升高。由於AI相關族群中長期趨勢持續看好，短暫修正反而是進場布局機會。

AI 營收

延伸閱讀

台幣、韓元、人民幣前景看多 預期Fed下周降息支撐亞幣反彈

降息機率飆到九成！資金轉向高品質債…00982B近三月報酬5.4％領先同族群

量能急凍3個月新低！三大法人續補105億撐盤 台股驚險收紅小漲2.67點

市場態度保守 台股小漲2點收27,795點、台積電跌5元收1,445元

相關新聞

台股當沖交易轉熱投資人買小不買大

台股昨（4）日狹幅震盪，終場小漲2點收27,795點，成交量縮減至3,979億元，為9月3日後、近三個月新低量。法人指出...

大摩挺世芯 喊逢低承接

市場擔憂IC設計大廠邁威爾（Marvell）搶單，世芯-KY（3661）近期股價回落，但摩根士丹利（大摩）最新報告指出，...

就市論勢／AI 股修正 進場布局機會

台股高檔震盪，多數投資人預期下周聯準會將降息1碼，受惠資金行情利多，買氣仍強勁。然部分企業股價已反映至2027年獲利表現，此刻進場追高風險升高。

外資齊押AI 2026成長動能強勁 點名5大台鏈為大贏家

時序邁入2025年底，各家外資紛紛釋出對2026年最新的產業展望。綜觀包括瑞銀、摩根士丹利（大摩）、摩根大通（小摩）、及...

外資買超103億 這類股最受青睞、竟有6檔擠進前十大

台股4日收27,795.71點，僅小漲2.67點，三大法人中僅投信賣超，外資則是買超103.46億元，統計外資買賣超個股...

量能急凍3個月新低！三大法人續補105億撐盤 台股驚險收紅小漲2.67點

台股4日量能急縮！大盤指數整場幾乎落於低檔震盪，雖有航運、機器人概念股剽悍強攻，但權王台積電（2330）、股王信驊（52...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。