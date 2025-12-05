大摩挺世芯 喊逢低承接

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

市場擔憂IC設計大廠邁威爾（Marvell）搶單，世芯-KY（3661）近期股價回落，但摩根士丹利（大摩）最新報告指出，投資人過度擔憂世芯-KY遭搶單，根據觀察此次對其影響幾乎為零，並且公司在AI ASIC領域地位依舊穩固，重申「優於大盤」，目標價4,388元。

世芯-KY前日重挫，昨（4）日開高走低，終場收3,170元，大摩表示，對於因擔心世芯-KY在Trainium專案競爭而導致的股價回檔，建議趁機布局。主因市場流傳的競爭威脅被誇大。

大摩認為，雖然Marvell表示明年AI ASIC預期將成長約20%，不過這方面主要來源為光通訊、連結晶片等，而非大型AI ASIC。因此相信世芯-KY仍是Trainium3唯一的設計服務供應商，因為其已於7月完成運算晶粒與CoWoS-R電路設計。

世芯 IC設計 大摩

