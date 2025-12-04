快訊

外資齊押AI 2026成長動能強勁 點名5大台鏈為大贏家

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
台股示意圖。中央社
時序邁入2025年底，各家外資紛紛釋出對2026年最新的產業展望。綜觀包括瑞銀、摩根士丹利（大摩）、摩根大通（小摩）、及巴克萊等華爾街大行，都認為AI將是2026年的投資核心，AI相關創新更是推動市場上漲的引擎。

瑞銀證券指出，根據預測，2026年全球AI支出總金額將達5,710億美元，不但高於先前預期的5,000億美元，也較今年的4,230億美元成長35%；預計2026年至2030年間，全球AI資本支出將累計達到4.7兆美元。

此外，估計2025年至2030年全球的AI資本支出年複合增長率（CAGR）可達25%，2030年將達到每年1.3兆美元水準。瑞銀認為，隨著強勁的資本支出趨勢、加上採用率加速，將推動相關AI股票進一步上漲。

小摩認為，AI在明年全球的資本市場中，仍是重要的主導主題，並將使台灣在內的亞洲科技產業受惠。小摩特別提到，台灣仍是AI與半導體供應鏈的核心，台灣企業特別是台積電（2330），將因美國政策而受惠。

巴克萊資本也抱持類似的觀點認為，預估到2030年，AI相關的資本支出總額可能達到驚人的5至7兆美元，將成為驅動全球經濟增長的關鍵要素，其中台灣是AI硬體需求的直接受惠者。

隨著外資投行紛紛看好AI明年的發展前景，而台灣又是全球AI軍備競賽的關鍵兵工廠，因此外資法人紛紛將焦點聚焦在台系AI供應鏈，特別是台積電、聯發科（2454）、鴻海（2317）、信驊（5274）、台達電（2308）等五大廠商最受到矚目

台積電由於為輝達（NVIDIA）、谷歌、超微（AMD）等國際大廠生產各式先進的AI晶片，在需求暢旺帶動下，幾乎所有外資均一面倒的按讚看好，給予「買進」或「優於大盤」的正向評級，目標價則以Aletheia資本的2,100元最高。

聯發科外資看法雖略微分歧，主要在於旗艦型手機晶片領域將面臨價格壓力的逆風，不過在AI領域，外資圈則無疑義的一片看好，特別是Meta向谷歌採購自研晶片TPU後，包括大摩等認為聯發科將是最大受惠者，激勵股價強揚。

鴻海也是外資圈幾乎全面看好的AI股。如大摩與高盛認為，鴻海明年在AI伺服器放量及持續取得新客戶帶動下，營運將持續成長，因此給予「優於大盤」及「買進」評級，目標價各317元及400元（外資圈最高）。

