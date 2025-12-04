外資買超103億 這類股最受青睞、竟有6檔擠進前十大

台股4日收27,795.71點，僅小漲2.67點，三大法人中僅投信賣超，外資則是買超103.46億元，統計外資買賣超個股發現，買超前十大個股中，金融股竟達6檔，買超台新新光金（2887）87,884張最多，其次是買超華邦電（2344）38,162張；南亞（1303）則遭外資賣超29,722張，高居外資賣超冠軍。

台股早盤以27,773.42點開低，早盤一度翻紅拉升至27,880.23點，盤面上以航運股、機器人概念股為強勢指標，但權王台積電（2330）走弱，大型電子股走跌，盤中指數再翻黑，一度下滑至27,636.63點，金控股則是撐盤要角， 13家金控股齊漲，加上台積電最後一盤急拉5元，大盤指數翻紅作收，以27,795.71點收盤，小漲2.67點。

三大法人買超105.14億元，連三買，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超103.46億元，投信賣超11.38億元；自營商買超（合計）13.06億元，其中自營商（自行買賣）買超6.83億元、自營商（避險）買超6.22億元。