量能急凍3個月新低！三大法人續補105億撐盤 台股驚險收紅小漲2.67點

台股4日量能急縮！大盤指數整場幾乎落於低檔震盪，雖有航運、機器人概念股剽悍強攻，但權王台積電（2330）、股王信驊（5274）雙雙走弱，影響智邦（2345）、致茂（2360）、奇鋐（3017）、緯穎（6669）等大型電子股隨之下跌，大盤一度跌156.41點、下探27,636.63點；所幸，13金控齊漲穩盤，加上台積電臨收急拉5元，成功將大盤甩上高檔，終場指數驚險小漲2.67點、收在27,795.71點，盤中高低點也持續緩步墊高，惟成交值驟降至3,883.4億元，寫下9月4日來最低量。三大法人則連3日買超，再回補105.14億元。

法人指出，台股技術面仍由多方占優勢，惟由於成交量未達月均量水準，近期盤勢恐陷入震盪，但只要能守住5日線、月線，波段漲勢有望延續。現階段部分中小型股表現將強於權值股，操作上可關注具利多題材或11月績優相關強勢股。

統計三大法人4日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超103.46億元，投信賣超11.38億元；自營商買超（合計）13.06億元，其中自營商（自行買賣）買超6.83億元、自營商（避險）買超6.22億元。

台股4日多空震盪下，上百億元成交值個股僅見台積電、南亞科（2408）、南亞（1303）、華邦電（2344）等四檔，量能集中但股價表現分歧。其中台積電成交296.37億元、股價小跌0.34%收1,445元；南亞科成交202.34億元、股價持平於151元；南亞則爆出145.38億元大量，終場大跌6.35%至63.4元，成為4日盤面壓力來源之一；華邦電以139.17億元成交動能推升股價，勁揚3.58%至57.8元，躍居強勢股代表。

若從成交量觀察，4日逾十萬張的大量個股共有五檔。華邦電以24.37萬張奪下人氣王；南亞22.28萬張的大量伴隨股價回落；南亞科13.52萬張。金融族群中，台新新光金（2887）以11.09萬張、上漲2.13%至19.15元表現亮眼；力積電（6770）成交10.13萬張，微漲0.62%收32.3元。