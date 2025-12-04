半導體族群高檔整理…台積電拉回、聯發科守1,400元 華邦電點火記憶體

咻～的一下，今年又要過完了，我怎麼印象還停留在去年才剛跨完年而已，2025年馬上就要結束迎接2026了，難道人真的是年紀越大，時間過越快嗎？ 有大大傳訊息跟我分享，說他已經在規劃明年去歐洲旅遊的行程了！我問他怎麼這麼大手筆？他開心地說，因為看金控股獲利都還不錯，稍微計算一下自己養的那幾隻「金雞母」，明年配出來的股息，拿三分之一出來應該剛好夠買機票再加幾晚住宿。

2025-12-04 09:24