半導體族群高檔整理…台積電拉回、聯發科守1,400元 華邦電點火記憶體
台股加權指數4日圍繞平盤附近整理，資金仍鎖定半導體族群，但節奏偏向換手而非追價，IC設計、晶圓代工與記憶體各自演出「高檔盤整」走勢。
晶圓代工方面，權值王台積電（2330）終場小跌5元、收在1,445元，股價仍穩居1,400元之上，對大盤仍具關鍵撐盤效果；聯電（2303）則逆勢小漲0.5元、收48元，漲幅1.05%，顯示外資與長線資金逢回布局意願仍在，整體晶圓代工族群呈現個股表現。
IC設計族群火種未滅，但力道明顯降溫。聯發科（2454）盤中窄幅震盪，終場小漲5元、收1,405元，漲幅0.36%，維持在1,400元上方高檔整理，其餘中小型IC設計股多數跟隨大盤走勢，在平盤附近拉鋸，資金以換手消化前波漲幅為主。
記憶體股則呈現分歧走勢。南亞科（2408）平盤作收，收151元，連日強彈後暫歇腳步；華邦電（2344）表現相對亮眼，上漲2元、收57.8元，漲幅3.58%，成交量放大至24萬張之上，成為記憶體族群多頭指標，相關概念股跟進走揚但漲勢不一。
整體而言，4日半導體盤面以高檔整理為主軸，晶圓代工穩盤、IC設計與記憶體輪流撐場但缺乏強攻火力，資金態度轉趨謹慎觀望，後續將視國際科技股表現與記憶體報價變化，決定半導體族群能否再啟新一波攻勢。
