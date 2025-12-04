市場態度保守 台股小漲2點收27,795點、台積電跌5元收1,445元

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股4日於平盤附近震盪，早盤開低，隨後一度翻紅，惟市場態度保守，盤中跌至平盤以下震盪，尾盤在權值股拉抬下，終場收紅，收27,795點，上漲2點，漲幅0.01%，成交量3,883億元，台積電（2330）終場收1,445元，下跌5元。

盤面上觀察權值股，台積電終場小跌，稍微拖累大盤表現，不過其餘電子部分領軍，台達電（2308）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、廣達（2382）、聯電（2303）等帶頭衝鋒，金融股中，富邦金（2881）、國泰金（2882）、中信金（2891）、兆豐金（2886）、玉山金（2884）、元大金（2885）也一同上漲，拉抬指數。

觀察台股成交額排行榜，量大上漲的有，康霈*（6919）、第一銅（2009）、惠特（6706）、矽力-KY*（6415）、佳能（2374）、慧洋-KY（2637）、安國（8054）、竹陞科技（6739）、新盛力（4931）、華邦電（2344）、新日興（3376）、jpp-KY（5284）、大量（3167）等。

美國供應管理協會（ISM）公布，美國11月非製造業採購經理指數（PMI）意外升至52.6，高於10月的52.4，市場原先預期會跌至52.1。另外公布有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，11月民間企業驟減3.2萬名員工，創2023年以來最大單月減幅，加深市場對就業市場走弱的疑慮，聯準會於12月降息1碼的機率已接近90%。周三美股四大指數同步上漲，台積電ADR上漲1.15%。

統一投顧表示，美國昨晚公布ADP就業報告大幅不如預期，加深市場對就業市場走弱的疑慮，同時也提升12月降息1碼的機率已接近90%；台股目前技術面對多方有利，惟上漲成交量萎縮，後續上攻成交量仍必須放量。根據過往15年統計，12月上漲機率超過八成，隨著年底作帳行情啟動，有望帶動台股年底前再戰新高。

操作建議拉回分批布局，以業績佳、AI題材族群為首選，聚焦：AI概念股、半導體先進製程相關、材料升級或替代股、IP族群、PCB族群、電力能源相關、成衣製鞋、散裝及生技等族群。

