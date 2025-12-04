AI 兩大陣營放量 明年迎伺服器關鍵成長年 法人點讚6台廠

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

時序邁入12月，市場關注明年投資焦點，尤其是AI是否可持續支撐資本市場期望，近期多家投顧法人也紛紛發布報告，點名伺服器產業成長關鍵將在明年，其中輝達（NVIDIA）、AI ASIC兩大陣營放量，且通用伺服器需求回溫，因此將帶動台廠中的，鴻海（2317）、緯創（3231）、緯穎（6669）、奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、富世達（6805）等營運展望看俏。

美系四大雲端服務供應商（CSP）資本支出預估將年增31%，其中半數資金將投入資料中心建置。市場預期，在NVIDIA新款GPU與自研晶片同步放量的帶動下，帶動算力大幅提升，更將全面推動散熱技術向「全水冷」架構轉型。

在NVIDIA產品線方面，市場預估GB300伺服器將於2025年第4季開始小量出貨，並於2026年放量，全年出貨量有望達5.5萬櫃，年增幅高達129%。而下一代平台VeraRubin，預計於2026年下半年登場、第4季小量量產。由於VR200晶片功耗預期將飆升至2.3kW，將改採全水冷架構，帶動水冷板與相關零組件價值大幅提升，預估水冷板價值較前一代增加約100%。

除GPU外，三大CSP業者的自研晶片出貨量將達到710萬個。其中Google TPU需求最強勁，預估年增66%至350萬個；Meta的MTIA則呈現爆發式成長，年增幅恐達1100%。值得注意的是，Google與Meta皆傾向全面採用水冷散熱模式，將進一步確立水冷技術在資料中心的主流地位。

隨著散熱需求升級，供應鏈將迎來顯著商機。技術面上，微通道水冷板（MCCP）預期將成為Rubin平台的主要解熱方案，甚至未來可能導入類似MCL的鍍金水冷板設計。

此外，受惠於AI帶動的數據存儲需求，通用型伺服器市場亦將回溫，預估2026年出貨量將年增10%。整體而言，2026年伺服器產業在AI算力競賽與散熱規格升級的雙重驅動下，將迎來新一波強勁的成長循環。

