台塑集團熄火…南亞急跌五日線告急 只剩「這檔」逆風突圍

台股4日隨台積電（2330）回測5日線震盪走弱，盤中一度跌逾百點、回探27,700點關卡，近日強勢衝高的台塑集團同步熄火。南亞（1303）盤中重挫超過6.5%、5日線警鈴大作，影響福懋科（8131）同步大跌逾6%，台塑（1301）、台化（1326）、南電（8046）等也齊跌逾2%，集團股幾乎一片綠油油。然而，在全面走弱的壓力下，台勝科（3532）卻成功逆勢守住高檔，成為今日集團中唯一上漲的個股，吸引市場目光。

台勝科於11月28日法說會中釋出偏多展望。公司表示，受惠AI應用推升12吋矽晶圓需求，邏輯晶片先進製程需求強勁，記憶體市場復甦也帶動現貨行情轉佳，預期明年記憶體用矽晶圓需求將持續加溫。12吋產品目前已占台勝科營收七成以上，第3季受記憶體需求回溫帶動，出貨量提升，第4季也維持強勁。相較之下，8吋產品則以持平為主，成熟製程呈現漸進式復甦。

在產能方面，台勝科指出，12吋產能（不含認證中部分）已達滿載，新廠麥寮廠會依市場需求與客戶認證調整進度，新產能仍以「簽長約為前提」擴建，確保供需穩定。公司也透露，長約價格繼續維持穩定，現貨仍具挑戰，但將以長約搭配彈性訂價方式提升客戶合作意願。

雖然台勝科前十月營收年減1.4%，前三季EPS為0.8元，但法人普遍看好其在AI、記憶體復甦中的位置，有助支撐中長期獲利。

至於其他塑化族群，法人指出，短線股價回落主要反映前期漲幅過大，加上油價震盪，帶來獲利不確定性。不過，市場仍期待2026年塑化景氣在「中國反內捲、烏俄停戰、油價下行」等因素帶動下有機會翻轉，加上年底作帳行情，後續仍有機會看到資金回流。