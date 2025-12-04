快訊

美光退出消費者記憶體業務是好還是壞？ 法人：美光背書DRAM市場看好

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
美光（Micron）3日表示，將退出其消費者記憶體業務，以便聚焦AI用的先進記憶體晶片。路透
美光（Micron）3日表示，將退出其消費者記憶體業務，以便聚焦AI用的先進記憶體晶片。路透

美國記憶體晶片龍頭美光科技（Micron）丟出震撼彈，宣布將退出消費者記憶體業務，到底對DRAM市場是好還是壞？法人坦言，美光轉聚焦HBM，是對DRAM市場看好的背書，對台廠而言是有利的，過往市場「買高本益比，賣低本益比」的賣股思維不一定適用這一波的循環，強調現在是布局的買進時點。

美光表示，將退出其消費者業務，不再把記憶體賣給消費者，美光主管業務長薩達納（Sumit Sadana）表示，「AI帶動的資料中心成長，已經促使記憶體與儲存的需求激增」，「美光做出退出Crucial消費者業務的艱難決定，是為了為我們在更快速成長領域中的大型、具策略性的客戶改善供應並提供支援」。

美光將停止以「Crucial」這項針對消費者的品牌在全球零售商、電子零售商及經銷商販售消費性產品，但會持續透過消費通路出貨至2026年2月；美光今年以來股價上漲約175%，但宣布將退出消費者記憶體業務，3日股價收在234.16美元，重挫2.23%。

台股記憶體股部分，傳出創見（2451）將提高報告，但股價開高走低， 盤中翻黑，南亞科（2408）11月營收創歷史新高，股價以平盤開出雖力圖翻紅，但盤中也是難敵賣壓翻黑，不過， 華邦電（2344）則是開低走高， 盤中翻紅。

到底美光退出消費者記憶體業務，對記憶體是不是利空？對台廠是好還是壞？ 統一投顧董事長黎方國表示，在AI需求強的帶動頭， DRAM供不應求，但每家的產能有限，美光轉聚焦HBM， 對DRAM行業來說是正向的背書，代表產業需求好、HBM熱，對台廠而言，更是少了一家競爭者，未來DDR4、DDR5的價格將持續墊高。

黎方國認為，比較不利台廠的部分則是要留意大陸廠商的擴產進度，但擴產需要時間，至少也要1年以上，因此，現階段美光在消費者業務的退出，對台廠有利，在競爭者減少，需求旺盛下，價格也將持續上漲。

黎方國表示，過去市場對DRAM的思維以景氣循環來看待，DRAM是供給方主導市場，只要出現價格上漲，三星就會啟動擴產殺價的策略，逼競爭者退出，但這一次的情況不同，HBM主要由美光及海力士主導，三星在價格主導上不如以往，DRAM循環脫離以往的景氣循環模式，出現需求主導行情的情況。

黎方國強調，這一次的循環跳脫以往，可能是一個超級大循環，維持1~2年的時間，過去對應DRAM循環，市場採取「買高本益比，賣低本益比」， 獲利時就要賣出，但因為三星價格破壞的優勢不再，過去的思維不一定適用這波循環。

黎方國認為，相關記憶股的下跌，主要是受限於過去思維的迷思，以相關個股表現來看，最近只是不漲而已，也沒什麼跌，所以，現在反而是布局的買進時點，靜待攻勢再起。

