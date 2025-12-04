台股由紅翻黑、高低落差178點 法人：AI 題材續旺、2026仍上行

台股4日盤中由紅翻黑，截至上午11點半，早盤上衝至最高27,880點、最低則為27,701點，高低點落差達178點，並持續震盪；強勢族群集中於機器人、工具機、太陽能、散裝航運等。法人表示，台股2026年在科技股的推升下有高點可期。

保德信市值動能50 ETF（009803） 經理人楊立楷指出，川普計劃明年初宣布Fed新任主席，點名哈塞特為潛在人選，市場預期12月降息1碼機率上升至86%，有利市場資金活絡，美股近期表現強勢，也帶動台股再度轉強，持續站穩短中長天期均線之上，技術面對多方有利。

楊立楷表示，自從Google等力推自研晶片，亞馬遜也宣布推出第三代最新自研AI訓練晶片Trainium 3全力搶市，將與輝達、Google正面競爭，反映出AI熱潮方興未艾，AI題材亦將持續為2026年台股投資主軸，而相關台廠供應鏈近期受惠於題材面成為資金焦點，推升股價表現相對亮眼。

楊立楷分析，當前國際AI巨頭的預估本益比多位於20倍至30倍區間，相較2000年網路泡沫時期本益比動輒40倍至400倍有相當大的差距，且目前AI龍頭企業估值具有獲利基礎為支撐。

根據高盛統計1990年以來的資料，現在AI周期中，獲利的企業占比百分位為91，即獲利占比勝過逾9成的時期、債務占比百分位僅為13，量化指標顯示當前AI科技股的泡沫化風險仍相對較低。