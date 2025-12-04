傳川普將力挺+外資看好+日本iREX展等利多匯集 這幾檔機器人股飆漲停

據傳美國總統川普打算加速發展機器人產業，考慮在明年發布行政命令，美國機器人概念股大漲，帶動亞洲相關類股大漲，台股機器人概念股跟著起飛，所羅門（2359）、穎漢（4562）、新漢（8234）、昆盈（2365）、達明機器人（4585）、羅昇（8374）、和椿（6215）、慧友（5484）率先飆上漲停鎖死，機器人股飆漲除川普將力挺的消息激勵之外，還包括美系外資看好未來，及日本東京國際機器人展（iREX 2025）等利多。

美國政治新聞網站Politico報導指出，美國總統川普打算加速發展機器人產業，考慮在明年發布行政命令，商務部長盧特尼克最近和多家機器人業者會面，強調將「全力推動」美國機器人產業發展，消息激勵美國機器人概念股大漲，特斯拉（Tesla）上漲 4.1%、Richtech 大漲18.5%、Serve Robotics 上漲18.2%、Symbotic 上漲9.4%；Teradyne上漲 2.7%，改寫歷史新高。Roomba 掃地機器人製造商 iRobot 狂漲 73.9%。

另外，美系外資最新「人型機器人產業」報告預估，到2050年，全球人型機器人市場將達10億台、5兆美元規模，包含三大黃金投資領域，分別為AI大腦、AI視覺、感測與動作控制等。

日本東京國際機器人展（iREX 2025）登場，台廠包括所羅門、達明等也前往參展，達明發表高速AI視覺飛拍檢測系統，鎖定汽車座椅零件及伺服器組裝件的精準檢測，以「AI即時決策，生產力無縫升級」為主題，宣告將協作機器人應用帶入零停機、高效率的AI新紀元；所羅門則展示最新人形機器人技術。

由於傳出川普將力挺機器人產業的消息， 美國相關機器人股大漲，亞股中相關的機器人也跟進上漲表態，台股機器人股在利多匯集下，4日成為盤面上的強勢指標，所羅門、穎漢、新漢、昆盈、達明、羅昇、和椿、慧友率先飆上漲停鎖死；盟立（2464）、彬台（3379）、能率（8071）、慶騰（4534）、高鋒（4510）、益登（3048）等漲幅超過半根停板。