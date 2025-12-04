就業數據意外走弱！辣媽曝「市場幾乎確定下周降息」：但明年時程就難說

ADP就業意外轉弱 市場幾乎篤定下周再降息

美國：就業數據走弱

周三公布的ADP民間就業意外減少3.2萬人（預期是「增加」4萬人），形成極大的反差。→ 市場已經調高聯準會下周再降息1碼（0.25%） 的預期，由FedWatch來看，機率已經高達89%。

重要天期的美債殖利率小幅走低：

10年期：4.06%（-2bps） 30年期：4.73%（-2bps） 2年期：3.49%（-3bps）

專家看法：重點放在勞動市場 而不是2–3%的通膨

由於就業數據轉弱，市場已明確轉向：「弱化的勞動市場」比「2–3%的通膨」更需要優先處理。

Northlight 資產管理公司表示強調12月10日的降息「幾乎是鐵定會發生」，但2026年的降息路徑可能更零散、間隔更長，不如市場目前預估的那麼快。

經濟數據：服務業PMI提供小幅支撐

ISM服務業PMI（11月）：52.6%（略高於預期52.5%）→ 顯示經濟仍有韌性，但回落風險仍存在。

本周仍繼續等待新的數據，包含：

周四：初領失業救濟金 周五：延後公布的9月PCE指數（通膨關鍵）

屆時，會再跟大家更新。

◎本文內容已獲 辣媽Shania、辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。