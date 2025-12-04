快訊

iPhone 17 Pro降級5年招牌相機功能？蘋果官方認證了

濱崎步返日後首露面霸氣喊「我會持續前進」 美容師揭上海0人演唱會真相

民進黨提「民主假」 張景森批放假買票：用舊腦袋在算選票

聽新聞
0:00 / 0:00

就業數據意外走弱！辣媽曝「市場幾乎確定下周降息」：但明年時程就難說

聯合新聞網／ 辣媽聊財經
美國股市再度逼進歷史新高。隨著市場看好聯準會（Fed）12月可能降息，投資人寄望12月能延續歷來佳績。路透
美國股市再度逼進歷史新高。隨著市場看好聯準會（Fed）12月可能降息，投資人寄望12月能延續歷來佳績。路透

ADP就業意外轉弱 市場幾乎篤定下周再降息

美國：就業數據走弱

周三公布的ADP民間就業意外減少3.2萬人（預期是「增加」4萬人），形成極大的反差。→ 市場已經調高聯準會下周再降息1碼（0.25%） 的預期，由FedWatch來看，機率已經高達89%。

重要天期的美債殖利率小幅走低：

10年期：4.06%（-2bps）

30年期：4.73%（-2bps）

2年期：3.49%（-3bps）

專家看法：重點放在勞動市場 而不是2–3%的通膨

由於就業數據轉弱，市場已明確轉向：「弱化的勞動市場」比「2–3%的通膨」更需要優先處理。

Northlight 資產管理公司表示強調12月10日的降息「幾乎是鐵定會發生」，但2026年的降息路徑可能更零散、間隔更長，不如市場目前預估的那麼快。

經濟數據：服務業PMI提供小幅支撐

ISM服務業PMI（11月）：52.6%（略高於預期52.5%）→ 顯示經濟仍有韌性，但回落風險仍存在。

本周仍繼續等待新的數據，包含：

周四：初領失業救濟金

周五：延後公布的9月PCE指數（通膨關鍵）

屆時，會再跟大家更新。

◎本文內容已獲 辣媽Shania辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

相關新聞

就業數據意外走弱！辣媽曝「市場幾乎確定下周降息」：但明年時程就難說

周三公布的ADP民間就業意外減少3.2萬人（預期是「增加」4萬人），形成極大的反差。→ 市場已經調高聯準會下周再降息1碼（0.25%） 的預期，由FedWatch來看，機率已經高達89%。

金融存股族收聖誕禮包！13家金控獲利破5千億 中信金、新新金殖利率上看5%

咻～的一下，今年又要過完了，我怎麼印象還停留在去年才剛跨完年而已，2025年馬上就要結束迎接2026了，難道人真的是年紀越大，時間過越快嗎？ 有大大傳訊息跟我分享，說他已經在規劃明年去歐洲旅遊的行程了！我問他怎麼這麼大手筆？他開心地說，因為看金控股獲利都還不錯，稍微計算一下自己養的那幾隻「金雞母」，明年配出來的股息，拿三分之一出來應該剛好夠買機票再加幾晚住宿。

傳川普將力挺+外資看好+日本iREX展等利多匯集 這幾檔機器人股飆漲停

據傳美國總統川普打算加速發展機器人產業，考慮在明年發布行政命令，美國機器人概念股大漲，帶動亞洲相關類股大漲，台股機器人概...

台股歷年12月上漲2％ 一族群漲幅勝大盤

台股再度挑戰2萬8，投信法人統計，歷年12月台股大盤表現平均上漲2.03％，眾所矚目的電子科技類股同期表現2.37％，漲...

散裝航運噴出！BDI 飆兩年新高 新興等4檔跳空鎖漲停、慧洋頻亮燈

散裝航運族群4日全面揚帆，在運力供給端持續緊縮、波羅的海乾散貨指數（BDI）強勢拉升，以及烏俄戰爭露出停火訊號的多重利多...

所羅門最新人形機器人技術亮相 早盤股價衝上漲停

所羅門（2359）參加於3日開幕的東京iRex 2025國際機器人展，並展示最新人形機器人技術，激勵4日早盤股價衝上漲停...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。