台股歷年12月上漲2％ 一族群漲幅勝大盤
台股再度挑戰2萬8，投信法人統計，歷年12月台股大盤表現平均上漲2.03％，眾所矚目的電子科技類股同期表現2.37％，漲幅勝過大盤，調查基金經理人偏好，仍將AI選為2026年最熱門題材，法人認為，12月電子科技類股表現仍然可期。
群益投信台股ETF研究團隊指出，美銀美林經理人最新調查報告顯示43％基金經人將AI選為2026年最熱門題材，透露出即使AI題材近期面臨波動、長線看法仍然積極；台灣科技創新題材商機多元，台灣作為全球AI浪潮中的重要供應鏈角色，今年來相關概念股表現亮眼，也是驅動台股大盤表現的功臣，對於明年表現仍可期待。
主動群益科技創新經理人陳朝政表示，2026年市場氛圍應該還是圍繞AI產業，算力需求提升刺激CSP大規模資本支出，形成持續且規模化的採購動能，推動AI伺服器快速成長。
同時，近期各大CSP法說會進一步上修2025年資本支出展望，預期2025年CSP資本支出年增58％至4037億美元，2026年更進一步年增31％，達5271億美元，預估2025、2026、2027年AI晶片量年成長分別為41％、44％，以及15％；陳朝政指出，AI供應鏈台廠扮演關鍵角色，2026年投資台股建議還是以AI科技創新做為布局主軸，投資人可趁回檔之際進行中長線布局。
主動群益台灣強棒經理人陳沅易表示，長期來看AI基礎建設為多年期趨勢，後續持續觀察融資與指數增幅情況，因預期盤面波動將開始加大，建議採取積極成長與穩健持股布局，中長線佈局可優先選擇半導體先進製程、半導體材料、通訊等族群，以及AI應用以及提高生產力族群。
