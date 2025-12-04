散裝航運噴出！BDI 飆兩年新高 新興等4檔跳空鎖漲停、慧洋頻亮燈

散裝航運族群4日全面揚帆，在運力供給端持續緊縮、波羅的海乾散貨指數（BDI）強勢拉升，以及烏俄戰爭露出停火訊號的多重利多催化下，盤面瞬間點火。新興（2605）、裕民（2606）、四維航（5608）、中航（2612）直接跳空漲停鎖死，慧洋-KY（2637）緊追閃紅燈，正德（2641）、台航（2617）、益航（2601）、中櫃（2613）等齊漲半根漲停，領軍航運族群成為盤面最強火力。

市場最關注的核心動能仍是運價全面升溫。周三BDI指數大漲245點、收2,845點，單日大漲9.4%，改寫近兩年新高。其中海岬型船運價飆增逾6,200美元，帶動BCI指數狂飆16.3%，收在5,387點；巴拿馬型船則受印尼煤炭貨盤縮減而回落，但仍無損整體指數強勢格局。自11月中旬以來，BDI已連續上攻，上周BDI周漲12.63%、年漲89.07%，海岬型船指數周漲22.67%，年漲110.08%，巴拿馬型船指數周漲1.24%、年漲91.75%。顯示全球大宗物資需求與船舶供給的失衡正擴大。

地緣政治方面也釋出正向訊息。美國總統川普透露，其特使魏科夫與女婿庫許納赴莫斯科與俄羅斯總統普亭會談，歸來後表示「普亭在會談中給人想要結束烏克蘭戰爭的印象。」。雖尚未達成協議，但市場已率先解讀為烏俄戰事有望迎來轉折，後續重建需求與物資運輸規模將推升中長期散裝航運需求。

法人指出，散裝航運後市具備「供給緊、需求穩、題材強」三大優勢。隨著國際海事組織環保新規持續推行，老舊船舶面臨強制降速與加速汰換，全球有效運力被迫收縮；若烏俄局勢逐步緩和，大宗原料與重建物資運輸需求將同步放大，使運價有望維持高檔震盪格局。

在運價與題材雙引擎驅動下，散裝航運族群今日強勢衝頂，市場資金明顯加速回流，成為盤面最亮眼的多頭指標。