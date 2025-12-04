快訊

濱崎步返日後首露面霸氣喊「我會持續前進」 美容師揭上海0人演唱會真相

民進黨提「民主假」 張景森批放假買票：用舊腦袋在算選票

高雄某家長副會長吸上流圈20億落跑 前夫慘背債打零工度日

聽新聞
0:00 / 0:00

散裝航運噴出！BDI 飆兩年新高 新興等4檔跳空鎖漲停、慧洋頻亮燈

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
散裝航運族群4日全面揚帆，在運力供給端持續緊縮、波羅的海乾散貨指數（BDI）強勢拉升，以及烏俄戰爭露出停火訊號的多重利多催化下，盤面瞬間點火。慧洋／提供
散裝航運族群4日全面揚帆，在運力供給端持續緊縮、波羅的海乾散貨指數（BDI）強勢拉升，以及烏俄戰爭露出停火訊號的多重利多催化下，盤面瞬間點火。慧洋／提供

散裝航運族群4日全面揚帆，在運力供給端持續緊縮、波羅的海乾散貨指數（BDI）強勢拉升，以及烏俄戰爭露出停火訊號的多重利多催化下，盤面瞬間點火。新興（2605）、裕民（2606）、四維航（5608）、中航（2612）直接跳空漲停鎖死，慧洋-KY（2637）緊追閃紅燈，正德（2641）、台航（2617）、益航（2601）、中櫃（2613）等齊漲半根漲停，領軍航運族群成為盤面最強火力。

市場最關注的核心動能仍是運價全面升溫。周三BDI指數大漲245點、收2,845點，單日大漲9.4%，改寫近兩年新高。其中海岬型船運價飆增逾6,200美元，帶動BCI指數狂飆16.3%，收在5,387點；巴拿馬型船則受印尼煤炭貨盤縮減而回落，但仍無損整體指數強勢格局。自11月中旬以來，BDI已連續上攻，上周BDI周漲12.63%、年漲89.07%，海岬型船指數周漲22.67%，年漲110.08%，巴拿馬型船指數周漲1.24%、年漲91.75%。顯示全球大宗物資需求與船舶供給的失衡正擴大。

地緣政治方面也釋出正向訊息。美國總統川普透露，其特使魏科夫與女婿庫許納赴莫斯科與俄羅斯總統普亭會談，歸來後表示「普亭在會談中給人想要結束烏克蘭戰爭的印象。」。雖尚未達成協議，但市場已率先解讀為烏俄戰事有望迎來轉折，後續重建需求與物資運輸規模將推升中長期散裝航運需求。

法人指出，散裝航運後市具備「供給緊、需求穩、題材強」三大優勢。隨著國際海事組織環保新規持續推行，老舊船舶面臨強制降速與加速汰換，全球有效運力被迫收縮；若烏俄局勢逐步緩和，大宗原料與重建物資運輸需求將同步放大，使運價有望維持高檔震盪格局。

在運價與題材雙引擎驅動下，散裝航運族群今日強勢衝頂，市場資金明顯加速回流，成為盤面最亮眼的多頭指標。

巴拿馬

延伸閱讀

世界日報社論／烏戰特使通話曝光 北京不樂見協議

烏克蘭戰爭美俄會談無突破 克宮稱領土問題仍無共識

油輪連遭襲擊…普亭放話報復 油價跌勢持續、交易員觀望美版和平計畫

美俄談判烏克蘭和平計畫未達協議 普亭嗆「若歐洲挑戰就開戰」

相關新聞

就業數據意外走弱！辣媽曝「市場幾乎確定下周降息」：但明年時程就難說

周三公布的ADP民間就業意外減少3.2萬人（預期是「增加」4萬人），形成極大的反差。→ 市場已經調高聯準會下周再降息1碼（0.25%） 的預期，由FedWatch來看，機率已經高達89%。

金融存股族收聖誕禮包！13家金控獲利破5千億 中信金、新新金殖利率上看5%

咻～的一下，今年又要過完了，我怎麼印象還停留在去年才剛跨完年而已，2025年馬上就要結束迎接2026了，難道人真的是年紀越大，時間過越快嗎？ 有大大傳訊息跟我分享，說他已經在規劃明年去歐洲旅遊的行程了！我問他怎麼這麼大手筆？他開心地說，因為看金控股獲利都還不錯，稍微計算一下自己養的那幾隻「金雞母」，明年配出來的股息，拿三分之一出來應該剛好夠買機票再加幾晚住宿。

傳川普將力挺+外資看好+日本iREX展等利多匯集 這幾檔機器人股飆漲停

據傳美國總統川普打算加速發展機器人產業，考慮在明年發布行政命令，美國機器人概念股大漲，帶動亞洲相關類股大漲，台股機器人概...

台股歷年12月上漲2％ 一族群漲幅勝大盤

台股再度挑戰2萬8，投信法人統計，歷年12月台股大盤表現平均上漲2.03％，眾所矚目的電子科技類股同期表現2.37％，漲...

散裝航運噴出！BDI 飆兩年新高 新興等4檔跳空鎖漲停、慧洋頻亮燈

散裝航運族群4日全面揚帆，在運力供給端持續緊縮、波羅的海乾散貨指數（BDI）強勢拉升，以及烏俄戰爭露出停火訊號的多重利多...

所羅門最新人形機器人技術亮相 早盤股價衝上漲停

所羅門（2359）參加於3日開幕的東京iRex 2025國際機器人展，並展示最新人形機器人技術，激勵4日早盤股價衝上漲停...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。