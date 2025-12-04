快訊

台大爆肺結核匡列學生檢查 衛生局證實「非近期個案」

都上過同一堂課！台大爆多人匡列肺結核接觸者 學生怨檢查強碰期末考

獨／小三通上演「海上空中監獄」 陸方悄悄送回10詐騙犯

所羅門最新人形機器人技術亮相 早盤股價衝上漲停

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

所羅門（2359）參加於3日開幕的東京iRex 2025國際機器人展，並展示最新人形機器人技術，激勵4日早盤股價衝上漲停。

所羅門在展覽現場呈現人形機器人「理解指令、看懂環境、走向目標、完成任務」的一體化流程，具體呈現為「物理代理人（physical agent）」的可能性。

所羅門指出，目前的人形機器人要成為真正可在現場工作的「物理代理人」，仍受到三大限制，包括看不遠、學習速度慢、手指不夠靈巧等弱點。

不過這次所羅門在iRex的展示，達成人形機器人「遠距辨識＋準確3D物件定位＋自主行走」全流程整合。所羅門提到，雙足人形機器人先由VLM大模型理解人類口語指令，再使用所羅門自研的遠距視覺技術，從5公尺外就能精準找到物體，包括可讀取指針式儀表數值、不同產品種類計數，或重新找到物件被移動後的位置等。定位完成後，視覺系統便導引雙足機器人走到物品前並穩定抓取，讓「理解→感知→行動」自然串接。

所羅門表示，其技術由自家AI視覺系統，與輝達GR00T VLA基礎模型、Jetson AGX邊緣平台整合而成，使機器人同時具備語意理解、遠距感知與行動三項關鍵能力。

後續所羅門也受邀於12月中旬的SEMICON Japan再度展示此技術。該展首次設立「AI Humanoid STADIUM」，特邀全球僅四家公司展出，包括所羅門、川崎重工、宇樹科技與波士頓動力，所羅門是其中唯一的台灣企業。

機器人 AI 輝達

延伸閱讀

達明、所羅門攻機器人

永豐投顧：台股2026年上看33,000點 看好AI、機器人、重電、特化

陸示警：人形機器人正在形成泡沫風險

大陸官員：人形機器人尚未成熟 防止一窩蜂發展

相關新聞

金融存股族收聖誕禮包！13家金控獲利破5千億 中信金、新新金殖利率上看5%

咻～的一下，今年又要過完了，我怎麼印象還停留在去年才剛跨完年而已，2025年馬上就要結束迎接2026了，難道人真的是年紀越大，時間過越快嗎？ 有大大傳訊息跟我分享，說他已經在規劃明年去歐洲旅遊的行程了！我問他怎麼這麼大手筆？他開心地說，因為看金控股獲利都還不錯，稍微計算一下自己養的那幾隻「金雞母」，明年配出來的股息，拿三分之一出來應該剛好夠買機票再加幾晚住宿。

台股拚年終 法人火力全開…短線有望挑戰29,000點大關

台股持續點亮年末行情，昨（3）日三大法人火力全開都站在買方，激勵指數開高走高，終場大漲228點、收27,793點，成交量...

台股開跌19點後翻紅 台積電開低5元

台股4日開盤指數下跌19.62點，開盤指數為27,773.42點，隨後翻紅。台積電（2330）開盤價1,445元，下跌5...

就市論勢／AI半導體設備鏈 有勁

近期美國公債市場面臨雙重壓力，企業債大量發行與日本公債殖利率上升造成市場震盪。大量企業債的發行擴大債券供給，價格承受下行壓力；另一方面，日本公債殖利率有升高趨勢，可能吸引日本資金回流本土市場。

永豐金：台股2026年上看33,000

永豐金控昨（3）日舉行2026年投資展望記者會，永豐金首席經濟學家黃蔭基預測，明年台股區間在25,000至33,000點...

證交所進擊 赴日招商

臺灣證券交易所擴大招商規模，首度前往橫濱招商，帶領會計師、證券商及律師等專業團隊，舉辦「發掘新世代之日本優質台商・前進台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。