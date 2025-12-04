所羅門最新人形機器人技術亮相 早盤股價衝上漲停

所羅門（2359）參加於3日開幕的東京iRex 2025國際機器人展，並展示最新人形機器人技術，激勵4日早盤股價衝上漲停。

所羅門在展覽現場呈現人形機器人「理解指令、看懂環境、走向目標、完成任務」的一體化流程，具體呈現為「物理代理人（physical agent）」的可能性。

所羅門指出，目前的人形機器人要成為真正可在現場工作的「物理代理人」，仍受到三大限制，包括看不遠、學習速度慢、手指不夠靈巧等弱點。

不過這次所羅門在iRex的展示，達成人形機器人「遠距辨識＋準確3D物件定位＋自主行走」全流程整合。所羅門提到，雙足人形機器人先由VLM大模型理解人類口語指令，再使用所羅門自研的遠距視覺技術，從5公尺外就能精準找到物體，包括可讀取指針式儀表數值、不同產品種類計數，或重新找到物件被移動後的位置等。定位完成後，視覺系統便導引雙足機器人走到物品前並穩定抓取，讓「理解→感知→行動」自然串接。

所羅門表示，其技術由自家AI視覺系統，與輝達GR00T VLA基礎模型、Jetson AGX邊緣平台整合而成，使機器人同時具備語意理解、遠距感知與行動三項關鍵能力。

後續所羅門也受邀於12月中旬的SEMICON Japan再度展示此技術。該展首次設立「AI Humanoid STADIUM」，特邀全球僅四家公司展出，包括所羅門、川崎重工、宇樹科技與波士頓動力，所羅門是其中唯一的台灣企業。