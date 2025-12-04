金融存股族收聖誕禮包！13家金控獲利破5千億 中信金、新新金殖利率上看5%

咻～的一下，今年又要過完了，我怎麼印象還停留在去年才剛跨完年而已，2025年馬上就要結束迎接2026了，難道人真的是年紀越大，時間過越快嗎？

有大大傳訊息跟我分享，說他已經在規劃明年去歐洲旅遊的行程了！我問他怎麼這麼大手筆？他開心地說，因為看金控股獲利都還不錯，稍微計算一下自己養的那幾隻「金雞母」，明年配出來的股息，拿三分之一出來應該剛好夠買機票再加幾晚住宿。

每次看到這樣子都在整理今年的「收穫豐沃」，已經在預支快樂的樣子，真的覺得「做好投資的成果」就是這麼樸實無華。

說到金融股，前幾天有看到一張「排行榜」，今年前10月13家金控的獲利已經突破5000億大關，雖然跟去年歷史新高比起來微幅衰退，但還是很厲害的，其中也有幾家金控EPS賺贏去年同期，例如：華南金、玉山金、永豐金、中信金、第一金及合庫金...等等，對於一直有在存金融股的大大們來說，真是一個好消息。

當然，最多人關心的是哪一家明年可能發最多，這張表單是機構利用過往的「股息配發率」計算的，這個方式是可行的，但建議還是當參考就好喔。

目前看起來「台新新光金」和「中信金」最有冠軍相，明年的現金殖利率都有機會挑戰5%以上，甚至台新新光金在合併後，資產規模變大、雙引擎發動後，殖利率有機會到6%左右！

另外像是華南金，還有董事長喊話股利「一定比去年好」的玉山金，也都在今年不少人的口袋名單內，至於「年度獲利王」富邦金，雖然賺得多，但殖利率可能會落在3.x%左右，畢竟股價高了，殖利率自然就沒那麼甜。

這些金控股，還是期待明年有更好的價格啦，雖然我已經有先買了一些了，但價格越低、殖利率越高。

好吧，今年邁入尾聲了，不知道各位大大今年的投資收成如何呢？有沒有跟開頭提到的那位大大一樣，豪邁地規劃一趟國際之旅，或是獎勵自己一份夢想清單上的大禮，歡迎互相鼓勵分享一下戰果。

◎本文內容已獲 張紫凌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。