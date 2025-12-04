台股開跌19點後翻紅 台積電開低5元

台股4日開盤指數下跌19.62點，開盤指數為27,773.42點，隨後翻紅。台積電（2330）開盤價1,445元，下跌5元。

群益投顧表示， 在連續兩日的上漲後，月線圖上，大盤12月K棒已經翻紅，配合年底集團作帳行情，今年12月仍可樂觀期待。加權指數近五個交易日持續守穩月線之上，短線偏多看待。台積電、鴻海（2317）及台塑集團等權值股近日均有所表現，指數下檔在季線有強力支撐，盤面個股各自表現，關鍵在選擇標的。 國際盤持續高檔震盪，在美股尚未過高重返正多頭軌道前，仍須做好資金比重配置，避免過度槓桿操作。

操作題材可留意：

1.迎頭趕上，後發先至的AI族群─當前年底對明年2026年的追蹤布局題材，可考慮一些在2025年AI產品尚未放量出貨/放量，但是公司研發技術能力有機會迎頭趕上，甚至後發先至，AI相關產品領域明年有一定成⻑潛力的公司。

2.石塑化產業脫離低谷，營運回升─俄烏停戰機率升高，未來重建需求及對俄羅斯原油的限制有望解除，加上中國大陸持續反內卷、淘汰老舊產能的政策，使先前位處產業循環低谷的塑化石化產品的終端價格止穩。⻑線題材方面，台塑集團中的台塑（1301）、台化（1326）及南亞（1303）也都在集團政策積極進行產品優化轉型。台塑目前已和許多日商合資子公司研發半導體相關的特用化學品；台化今年入股機光科技（6729）後亦已共同研發應用在印刷電路板和手機螢幕的電子薄膜特用化學品。

周三（3日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為47,882.9點，上漲408.44點、漲幅0.86%；S&P500指數上漲0.3%；那斯達克指數上漲0.17%；費半指數上漲1.83%。台積電ADR上漲1.15%，收在295.45美元，較台北交易溢價高達27.6%。

美國公布小非農就業數據（ADP）11月⺠間企業驟減3.2萬人，創2023年以來最大單月減幅，加深市場對就業市場走弱的疑慮及增加聯準會12月降息預期。投資市場預期降息的低利率環境能再次帶給美股過高的動能。

三大法人周三集中市場合計買超214.7億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超162.1億元，投信買超13.9億元，自營商（自行買賣）買超18.4億元，自營商（避險）買超20.2億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加332口至4,953口，其中，外資淨空單增加861口至29,224口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加2,608口至6,970口。

選擇權未平倉量部分，12月W1大量區買權OI落在27,800點，賣權最大OI落在27,700點 ; 月買權最大OI落在28,200點，月賣權最大OI落在26,900點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.25上升至1.34。VIX指數下降0.56至23.72。外資台指期買權淨金額1.15億元 ; 賣權淨金額-0.02億元。整體選擇權籌碼面偏多。