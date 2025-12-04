台股拚年終 法人火力全開…短線有望挑戰29,000點大關

台股持續點亮年末行情，昨（3）日三大法人火力全開都站在買方，激勵指數開高走高，終場大漲228點、收27,793點，成交量縮減至4,572億元，呈現「價漲量縮」態勢。隨多頭氣勢升溫，法人預期，年底前，台股短線將劍指29,000點大關，年終行情蓄勢待發。

加權指數至昨天已連二漲、累計上漲450點，並站穩所有均線之上，技術面趨勢指標MACD柱狀體已由黑翻紅，顯示多方力道進一步增強，短線挑戰29,000點氣勢再起。

盤面上，權王台積電（2330）拉尾盤收當日最高價1,450元，上漲20元；族群中，被動元件、玻璃基板、BBU表現相對強勢，以被動元件族群表現最亮眼。25檔千金股漲跌互見，世芯-KY跌6.7%最弱勢、鴻勁漲6.5%最強勢。

三大法人昨日合計買超214.8億元。其中外資買超162.1億元、連二買，累計買超297.9億元；投信買超14億元、連六買，累計買超349.1億元；自營商買超38.6億元、連二買，累計買超73億元。八大公股行庫則賣超21億元，由買轉賣。

統計過去30年台股指數，若第3季單季漲幅超過10%，第4季大多延續上漲格局。今年第3季台股上漲16%，明顯落在歷史上「強勢季度」區間，而季底經常受惠基金粉飾、集團作帳、外資回補及企業財報逐步明朗等因素，行情多呈現「溫和續漲」，因此可趁勢進行策略性布局。

展望後市，綜合富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、德意志資產管理（DWS）表示亞太區投資長吳雙榮的意見，本周有美國民間裁員報告、ADP民間就業數據，及PCE等將公布，建議觀察相關數據對後續政策路徑與行情的影響後，再適度加減碼。