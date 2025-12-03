車用PCB廠競國4日起買庫藏股2,500張護盤

車用PCB廠競國（6108）３日宣布，4日起買庫藏股2,500張護盤，買回股份目的：維護公司信用及股東權益，預定買回之數量(股)：2,500,000，買回區間價格(元)：9.70~20.58。

競國公告預定買回之期間：114/12/04~115/02/03。買回方式：自集中交易市場買回預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%)：1.59。

競國申報前三年內買回公司股份之情形：實際買回股份期間：114/01/02~114/02/14、預定買回股數(股)：8,000,000、實際已買回股數(股)：2,905,000、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：36.00。

競國公告公司經第十三屆第四次董事會決議通過在有價證券集中交易市場，於每股新台幣9.70元至20.58元之間，買回本公司普通股，預定買回股數為2,500,000股。上述買回股份總數，僅占公司已發行股份之百分之1.6，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之百分之一，茲聲明公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響公司資本之維持。

競國公告，台新綜合證券股份有限公司出具評估意見，競國實業股份有限公司此次預計買回公司股份所訂定之買回區間價格每股新台幣9.70元至20.58元，其對該公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率及流動性比率等項目未產生重大不利影響，評估其預定買回股份之價格尚屬合理，且符合相關規定。