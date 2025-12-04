就市論勢／AI半導體設備鏈 有勁

快訊

經濟日報／ 謝晨彥（股怪教授 ）

近期美國公債市場面臨雙重壓力，企業債大量發行與日本公債殖利率上升造成市場震盪。大量企業債的發行擴大債券供給，價格承受下行壓力；另一方面，日本公債殖利率有升高趨勢，可能吸引日本資金回流本土市場。

台股部分，先觀察台灣整體經濟表現，11月製造業PMI從10月的47.7回升至48.8，雖然仍位於50以下緊縮區間，但數據趨勢顯示改善方向確立。另一方面，中經院公布的台灣製造業PMI自8月以來已連續站上50以上，顯示製造業景氣逐漸翻揚。

但產業別分析顯示明顯分歧，科技外銷訂單表現強勢，AI產業鏈、半導體設備供應與高階零件供應商新訂單增長顯著，電子業繼續成為支撐大盤推力；相對之下，傳統產業動能不足，景氣未同步回升。10月製造業景氣信號下降至10.56，亮出黃藍燈，這樣的現象強化市場資金集中電子族群現象，也使其成為帶動年底作帳行情的重心。

投資建議

從產業格局分析，輝達與Google的AI路線並非互相牴觸，而是各自走向增長路徑。對此供應鏈而言，最明顯受惠者仍是台灣企業，包括台積電（2330）、鴻海、廣達、英業達、緯創與緯穎等。

