證交所進擊 赴日招商

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
證交所、日本台商會聯合總會、台北駐日經濟文化代表處等各單位代表合影。證交所／提供
證交所、日本台商會聯合總會、台北駐日經濟文化代表處等各單位代表合影。證交所／提供

臺灣證券交易所擴大招商規模，首度前往橫濱招商，帶領會計師、證券商及律師等專業團隊，舉辦「發掘新世代之日本優質台商・前進台灣資本市場」說明會，向在日企業介紹台灣資本市場優勢與多元籌資工具，吸引多家日本企業參與。

此次活動由證交所與康和綜合證券（6016）、勤業眾信聯合會計師事務所及協合國際法律事務所共同主辦，並榮邀日本台灣商會聯合總會總會長洪益芬、及台北駐日經濟文化代表處次長李承芸出席。

洪益芬致詞時指出，「日本台商聯合總會的任務就是向在日本的台商們宣傳商機與最新資訊，很多專家出席，透過交流，可以向其他的理監事宣傳台灣市場的機會。」

證交所上市二部經理田建中於會中表示，「台日之間雙方有著緊密的經貿往來，台灣是日本第四大經貿夥伴，而日本更是台灣的第三大經貿夥伴，除了經貿上的往來，雙方在資本市場也有長久的合作，除了現在已經有日本企業在台灣掛牌，在今年9月雙方開始進行ETF的相互掛牌。至今兩個多月的時間，日本投資台灣ETF的規模已經成長約500%，顯示日本投資人對台灣市場的肯定。而企業發展，更需要透過資本市場的協助，以建立制度，並追求永續。」台日兩地在資本市場的合作已經耕耘多年，早在2000年，臺灣證券交易所與日本交易所就簽署第一份合作備忘錄，雙方在商品研發、行銷推廣等面向密切交流。

本次說明會中，證交所更進一步介紹台灣資本市場的競爭優勢，如高效率的審查流程、深具流動性的市場結構與國際級的投資人組成；中介機構亦分享企業跨境上市的實務流程與法遵要點，協助台商企業評估來台募資的可行性。證交所並同步拜會多家在日企業與創投機構，建立長期溝通橋梁，尋找具成長潛力的上市標的。

近年來，證交所積極建立更具國際競爭力的資本市場，除放寬外國企業來台掛牌相關制度外，並透過推動創新板各項改革措施吸引前瞻產業公司等，使台灣成為亞洲具備高透明度、成熟法規與完善投資人結構的資本市場。證交所表示，隨著市場國際化程度提升，台灣不僅將持續扮演海外台商的重要募資樞紐，更將成為亞洲企業登陸資本市場的理想據點。

