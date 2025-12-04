上市公司業務宣導 回響熱

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所為增進上市公司人員對相關申報業務及對實務運作的瞭解，每年定期舉辦「上市公司業務宣導會」，提供上市公司財會、稽核、股務及投資人關係等相關人員，瞭解近期上市業務規範重點的年度重要活動。

證交所自10月起於台北、新竹、台中、台南及高雄等地舉辦八場次上市公司業務宣導會，並於近期圓滿結束，各場次出席狀況踴躍，顯見業務宣導會對上市公司相關人員業務執行具有實務效益且深獲重視。

宣導會主題涵蓋重大訊息及暫停交易、資訊申報、資通安全、公司治理規章、近期法規修訂、證交法第14條第6項基層員工薪酬相關重點、IR議合服務平台及碳權交易等。

重大訊息主題彙整常見缺失等重要案例資料供上市公司參考借鏡，今年另增修重訊發布原則，規範上市公司發生重大事件應完整揭露影響情形，不應因相關損失可能取得理賠、擔保或保全等措施，而未完整揭露相關事件的可能損失及對公司財務業務的影響。

另上市公司發生資通安全事件，應持續追蹤後續事件發展，如有重大變化或發現，應即時發布重大訊息補充說明。

