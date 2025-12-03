快訊

Google自研TPU點火AI市場！大摩：台積電、聯發科等12台廠受矚目

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
全球市場示意圖。圖／AI生成
全球市場示意圖。圖／AI生成

Google近期推出全新的Gemini 3 Pro模型，帶動市場對其自研運算晶片TPU的高度關注。隨著AI應用持續擴張，摩根士丹利（大摩）證券持續看好聯發科（2454）後市，並指出TPU供應的不確定性已不再構成主要瓶頸；而台廠Google TPU概念股包括台積電（2330）、創意（3443）等12家台廠未來有望持續吸引資金關注。

隨著人工智慧應用快速擴張，Google自行研發的TPU加速晶片概念股，正成為市場關注焦點。事實上，TPU供應的不確定性正逐步消散，大摩大中華區半導體主管詹家鴻指出，根據最新預估，Google在2027、2028年的TPU年產量可望提升至約500萬與700萬顆，明顯高於先前預估的300萬與320萬顆，顯示供應鏈整體擴產進度優於預期。

詹家鴻分析，TPU需求持續強勁，每額外增加50萬顆TPU出貨，將可為Google在2027年挹注約130億美元營收，同時推升每股稅後盈餘（EPS）約0.4美元。隨著AI模型推論與資料中心算力需求不斷提升，TPU出貨上修將成為Google未來營運表現的重要成長動能。

值得注意的是，台灣多家企業已直接或間接參與Google TPU供應鏈，涵蓋晶圓製程、載板、封裝材料及伺服器設備等，具有明顯的成長題材，也將為台灣AI半導體供應鏈帶來新一波成長動能。

事實上，詹家鴻近期已從供應鏈端掌握到2027、2028年TPU採購量大幅上修的訊號，因此將聯發科由「中立」上調至「優於大盤」，目標價由1,288元升至1,588元，調幅達23.2%。根據最新預估，Google於2027年TPU採購量將達500萬顆，較先前上調約67%；2028年更將提高至700萬顆，上修幅度高達120%。

其它台廠供應鏈方面，在核心晶圓製程中，台積電因先進製程技術，被列為市場Google TPU關鍵核心供應商；創意則為Google Axion CPU製程設計合作夥伴；金像電（2368）提供TPU v7 30～40層高階封裝；台光電（2383）則供應TPU高階CCL材料。

此外，精成科（6191）透過併購日本PCB製造公司Lincstech，間接切入Google TPU供應鏈；欣興（3037）提供Google伺服器載板；聯發科與Google合作開發TPU v7、v8；旺矽（6223）、精測（6510）、英業達（2356）、聯亞（3081）、光聖（6442）則供應TPU v7或高速傳輸等相關零組件。

