外資買超162億元 大買南亞2.9萬張、但賣超南亞科1.9萬張

台股3日以27,793.04點收盤，上漲228.77點，三大法人同步買超，外資買超162.15億元，統計外資買賣超個股發現，成交量冠軍的南亞（1303）獲外資大力買超29,618張，高居單日買超個股冠軍，但成交值第一名，且11月營收創歷史新高的南亞科（2408），卻遭外資賣超19,037張，為單日賣超第二名，且連續2個交易日都遭外資賣超。

台股早盤以27,605.63點開高後走高，一度拉升至27,847.67點，權王台積電（2330）以1,440元開高， 尾盤再拉升至1,450元收盤，上漲20元，鴻海（2317）、鴻勁（7769）、南亞、緯穎（6669）、台達電（2308）等連袂上漲，南亞更爆出26.14萬張成交量收紅，以67.7元收盤，漲幅5.12%。

大盤指數上漲228.77點，以27,793.04點收盤，三大法人買超217.78億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）擴大買超162.15億元，投信買超13.99億元；自營商買超（合計）38.64億元，其中自營商（自行買賣）買超18.43億元、自營商（避險）買超20.21億元。

統計外資買賣超個股發現，買超南亞最多，其次是買超群創（3481）24,546張，買超聯電（2303）21,110張，面板股的友達（2409）也獲外資買超，鴻海雖有股東申讓將賣出持股，但外資轉資買超8,097張，終止連四賣。

在賣超前十名個股中，與南亞同樣具有題材的台玻（1802）遭外資賣超38,227張，高居賣超第一名，賣超第二名則是南亞科，單日遭外資賣超19,037張，連二賣，南亞科以151元收盤，漲幅1%，高居成交值第一名，11月營收營收突破100億元大關，衝達101.69億元，創歷史新高，月增28.59%，年增364.89%，累計前11月營收545.69億元，年增70.92%。