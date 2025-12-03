快訊

粉絲不捨…「康熙來了」停播10年 最後一次錄影蔡康永淚灑攝影棚

網爆台荷交流情報戰大挫敗 官員：國防部不顧體制是導火線

「給大家看看長相」北醫大教授遭控公開嗆學生黃臉婆 校方回應

聽新聞
0:00 / 0:00

外資買超162億元 大買南亞2.9萬張、但賣超南亞科1.9萬張

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股3日以27,793.04點收盤，上漲228.77點，三大法人同步買超，外資買超162.15億元。（本報資料照片）
台股3日以27,793.04點收盤，上漲228.77點，三大法人同步買超，外資買超162.15億元。（本報資料照片）

台股3日以27,793.04點收盤，上漲228.77點，三大法人同步買超，外資買超162.15億元，統計外資買賣超個股發現，成交量冠軍的南亞（1303）獲外資大力買超29,618張，高居單日買超個股冠軍，但成交值第一名，且11月營收創歷史新高的南亞科（2408），卻遭外資賣超19,037張，為單日賣超第二名，且連續2個交易日都遭外資賣超。

台股早盤以27,605.63點開高後走高，一度拉升至27,847.67點，權王台積電（2330）以1,440元開高， 尾盤再拉升至1,450元收盤，上漲20元，鴻海（2317）、鴻勁（7769）、南亞、緯穎（6669）、台達電（2308）等連袂上漲，南亞更爆出26.14萬張成交量收紅，以67.7元收盤，漲幅5.12%。

大盤指數上漲228.77點，以27,793.04點收盤，三大法人買超217.78億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）擴大買超162.15億元，投信買超13.99億元；自營商買超（合計）38.64億元，其中自營商（自行買賣）買超18.43億元、自營商（避險）買超20.21億元。

統計外資買賣超個股發現，買超南亞最多，其次是買超群創（3481）24,546張，買超聯電（2303）21,110張，面板股的友達（2409）也獲外資買超，鴻海雖有股東申讓將賣出持股，但外資轉資買超8,097張，終止連四賣。

在賣超前十名個股中，與南亞同樣具有題材的台玻（1802）遭外資賣超38,227張，高居賣超第一名，賣超第二名則是南亞科，單日遭外資賣超19,037張，連二賣，南亞科以151元收盤，漲幅1%，高居成交值第一名，11月營收營收突破100億元大關，衝達101.69億元，創歷史新高，月增28.59%，年增364.89%，累計前11月營收545.69億元，年增70.92%。

外資賣超前十名。資料來源：證交所
外資賣超前十名。資料來源：證交所
外資買超前十名。資料來源：證交所
外資買超前十名。資料來源：證交所

外資 南亞科 個股 營收 台股

延伸閱讀

南亞科11月營收衝101.69億元 創下歷史新高

記憶體缺貨效應 南亞科10月單月賺贏第3季 10月每股純益0.66元

全民權證／南亞 選價內外15%

南亞科10月單月賺贏第3季 賣一顆賺一顆榮景明年重現

相關新聞

外資買超162億元 大買南亞2.9萬張、但賣超南亞科1.9萬張

台股3日以27,793.04點收盤，上漲228.77點，三大法人同步買超，外資買超162.15億元，統計外資買賣超個股發...

30元老營建股建國（5515）無懼預售寒冬！專家看好：標案、公共工程沒影響

這次一樣來介紹一檔30元以下的低波動冷門股。先講一下這次的條件設定：股價低、波動不要太大，而且還是長期可以成長。設定30元以下的股價，再來是半年BETA值小於0.3，還有近三年的平均殖利率要大於5％。再加累積營收年增率要能夠連續成長超過12個月，更能找到符合長期成長的精神。

台股上漲228點收27,793點 台積電收高20元

台股3日收盤上漲228.77點，終場以27,793.04點作收，成交量4,396.98億元；台積電（2330）收盤價1,...

禮來財報王炸！專家解析「減肥藥只是表面」：全球布局的高齡化概念股

本季 Eli Lilly and Company（LLY）交出驚人成績，三率同步改善、心代謝產品佔比衝至75％，但真正關鍵是下一階段：全球化、口服藥布局、產能擴張。本文從最新季報數據出發，解讀其下一波營運動能與投資邏輯... 很多人現在一看到禮來的財報，只想到「減肥藥帝國又稱霸了」，尤其Zepbound的爆發式成長，把整個市場的注意力全部吸走，但其實這裡面有一個很重要、卻被投資人與一般媒體忽略的關鍵：禮來的真正營收主軸並不是以「外貌管理」為出發點的減重市場，而是臨床上真正、實實在在、需要長期用藥的糖尿病患者族群。

台積電及聯發科領軍多頭 台股開高走高早盤漲逾200點

台股2日開盤指數上漲41.36點，開盤指數為27,605.63點，隨後在台積電（2330）及聯發科（2454）領軍之下，...

三大法人買超217億元助漲台股 南亞科放量收紅、成交值衝第一大

台股3日由美國科技股帶動續強，台積電（2330）拉尾收高在1,450元，鴻海（2317）、鴻勁（7769）、南亞（130...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。