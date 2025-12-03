南俊營收／11月2.35億元、月增1.56% 續創掛牌以來新高

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

南俊國際（6584）3日公布11月營收2.35億元，續創掛牌以來新高，月增1.56%，年增30.57%，今年前11個月營收21.89億元，年增24.54%。

法人表示，南俊國際除了原有兩間美國CSP客戶，以及ODM客戶之外，受惠GB300明年整體需求量將達到5萬櫃以上，使得AI資料中心對於滑軌第二供應商的需求跟著浮現，加上南俊的GB系列滑軌獲得輝達（NVIDIA）推薦供應商（RVL）資格，使得2026年的GB300產品，將新增一到三家美系AI資料中心客戶，預期南俊在整體GB300滑軌市占率將達到30%以上，並占明年該公司營收的25%。

南俊之前表示，隨著輝達GB系列AI伺服器滑軌開始少量出貨，加上GB伺服器供應鏈產能持續改善，南俊的營收可望逐月上揚，預期第4季將是今年營運高峰。

南俊國際第3季稅後純益1.3億元，創掛牌以來新高，季增1,500%，年增195%，第3季每股稅後純益（EPS）為1.98元，第2季EPS為0.13元，去年同期EPS為0.66元。

南俊國際今年前三季稅後純益2.039億元，年增44.8%，今年前三季EPS為3.11元，去年同期EPS為2.15元。

