興櫃股王要上櫃了！想抽先準備55.8萬元 抽中可賺26.2萬、報酬率46%

新股抽籤一波波，12月10日起，又有4檔新上市櫃公司要辦理公開申購，包括興櫃股王及銅板承銷價的公司，以3日興櫃收盤價格估算，中籤報酬率低的也有37%，高的則有66%，獲利超過1~2萬元，其中，興櫃股王威聯通（7805）承銷價558元，想抽籤得先準備55.8萬元，若是抽中，可望大賺26.2萬元，報酬率46.95%。

年底前趕掛牌的公司不斷，12月以來陸續有新股公開申購，給投資人賺新股紅包的機會，12月10日至13日，將有4家公司同步啟動抽籤作業，包括3家上櫃股，1家上市股，抽籤日期同時12月16日，掛牌日則是12月22日。

興櫃股王、網路儲存伺服器（NAS）廠威聯通是威強電（3022）旗下，將掛牌上櫃，承銷價暫定558元，承銷張數607張，以3日興櫃收盤價820元計算，若是抽中，可望獲利26.2萬元，報酬率46.95%。

傑霖科技（8102）也將在12月22日掛牌上櫃，承銷價暫定53.1元，承銷張數459張，以3日興櫃收盤價75元計算，若是抽中，可望獲利2.19萬元，報酬率41.24%。

能率亞洲（7777）預計12月22日掛牌上櫃，承銷價暫定18元，承銷張數2,700張，以3日興櫃收盤價30.05元計算，若是抽中，可望獲利1.2萬元，報酬率66.94%。

驊陞（6272）預計12月22日掛牌上市，承銷價暫定40元，承銷張數2,048張，以3日興櫃收盤價54.8元計算，若是抽中，可望獲利1.48萬元，報酬率37%。

威聯通累計今年前3季營收45.96億元，稅後純益9.32億元，毛利率56%，每股純益30.84元。近3年營運穩健成長，受惠企業資料保護、AI應用與私有雲需求大增，產品組合持續朝高附加價值領域優化，展現長期獲利動能。

展望後市，威聯通表示，看好邊緣AI商機，及先進Scale-out儲存市場成長動能，在新專案帶動下，預計2026年的營運表現將超過產業均值。法人預估，威聯通今年營收將超過去年，預計2026年業績增長兩成起跳。