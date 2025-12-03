聽新聞
看好AI推升台股上看33000點 黃蔭基：AI就是信仰 拉回就是買點
永豐投顧今日舉行2026年的投資展望說明會，對於明年的台股，永豐投顧認為，高低點會在25000至33000點，台股最高看到33000點，其中台積電更身為領航股，以明年的本益比調高至17倍至23倍，永豐投顧更上調台積電的目標價為每股1917元的天價。
永豐金控首席經濟學家黃蔭基形容現在的情況就是：「AI就是信仰，拉回就是買點！」他指出，AI並非泡沫，目前只是盤整，而且很容易發生一旦錯過買點 就不易追回來的問題。
對於近來台積電、台達電等國內大型Ai指標權值股漲漲停停，永豐投顧總經理黃柏棠認為，這反而是健康的，也能類股輪動，讓其他AI股有上漲的機會。
永豐投顧副總曾信凱分析台積電的潛力指出，除了AI的需求占半導體總產值超過4成之外，台積電還將受惠於先進製程，尤其二奈米投產之後的價格會比三奈米價格增加3成，台積電的獲利會從每股64.5元EPS增至78.5元，成長22%，永豐投顧也看好其本益比將可上看24倍。永豐投顧也認為，以AI產業的榮景，將會打破連續二年成長率上漲10%，第三年就會衰退的邏輯，但現在AI的榮景，會打破這個歷史慣性。
黃柏棠也指出，隨著QT結束、政府關門問題也解決，來自美股的變數也緩解，因此對台股而言，短線雖是區間，但為強勢區間，他並形容，明年台股像NIKE的曲線，第一季不差，第二季整理。
